Новый год 2022: рецепты праздничных закусок от Лизы Глинской
Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептами простых закусок для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала рецепты и техники приготовления закусок, которые подойдут для любого праздника, в том числе Нового 2022 года.
Еврейская закуска по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 270 г плавленого сыра
- 2 вареных яйца
- 40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)
- 2 зубчика чеснока
- 5-7 г белого хрена (1 ч. л.)
- 50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)
- соль (по вкусу)
Способ приготовления:
Форшмак по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой сельди (2 филе)
- 1 кислое яблоко
- 1 вареное яйцо
- 1 синий лук (ялтинский)
- 30 г батона
- 50 мл молока (2,5 ст. л.)
- 40 г сливочного масла (2 ст. л.)
- соль (по вкусу)
- зеленый лук (для декора)
Паштет из копченой скумбрии с паприкой по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)
- 150 г крем-сыра (0,6 стакана)
- 1 ч. л. сока лимона
- 1/3 ч. л. копченой паприки
- 1 вареное яйцо
- соль (по вкусу)
Способ приготовления:
Закуска из болгарского перца и кунжута по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 7 шт. болгарского перца
- 3 зубчика чеснока
- 10 г кунжута (1 ст. л.)
- 30 мл кунжутного масла (1,5 ст. л.)
- соль ( по вкусу)
Способ приготовления:
Грибной паштет по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 700 г грибов
- 2 луковицы
- 200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)
- 20 мл растительного масла (1 ст. л.)
- 50 г сливочного масла (1/4 пачки)
- 50 г белого хлеба
- 70 мл молока (3,5 ст. л.)
- соль (по вкусу)
- черный перец (по вкусу)
Способ приготовления:
Печеночный паштет с клюквенным мармеладом по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 500 г печени (куриной, индюшиной)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 100 г сливочного масла (1/2 пачки)
- 20 мл растительного масла (1 ст. л.)
- 1 вареное яйцо
- 20 мл бренди (1 ст. л.)
- соль (по вкусу
- перец (по вкусу)
Способ приготовления:
Ингредиенты для клюквенного мармелада:
- 100 мл клюквенного пюре
- 50 мл воды (2,5 ст. л.)
- 1 г агар-агара (1/5 ч. л.)
- 30-40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)
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