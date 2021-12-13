Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептами простых закусок для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала рецепты и техники приготовления закусок, которые подойдут для любого праздника, в том числе Нового 2022 года.  

Еврейская закуска по рецепту Лизы Глинской 

Ингредиенты: 

  • 270 г плавленого сыра⁣
  • 2 вареных яйца⁣
  • 40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣
  • 2 зубчика чеснока⁣
  • 5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣
  • 50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣
  • соль (по вкусу)⁣

Способ приготовления: 

Рецепт еврейской закуски⁣
Рецепт еврейской закуски⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Форшмак по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

  • 300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣
  • 1 кислое яблоко ⁣
  • 1 вареное яйцо⁣
  • 1 синий лук (ялтинский)⁣
  • 30 г батона⁣
  • 50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣
  • 40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • зеленый лук (для декора)⁣

Форшмак
Форшмак
instagram.com/lizaglinskaya

Паштет из копченой скумбрии с паприкой по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

  • 300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)⁣
  • 150 г крем-сыра (0,6 стакана)⁣
  • 1 ч. л. сока лимона ⁣
  • 1/3 ч. л. копченой паприки⁣
  • 1 вареное яйцо⁣
  • соль (по вкусу)⁣

Способ приготовления: 

Паштет из копченой скумбрии с паприкой
Паштет из копченой скумбрии с паприкой
instagram.com/lizaglinskaya

Закуска из болгарского перца и кунжута по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

  • 7 шт. болгарского перца⁣
  • 3 зубчика чеснока⁣
  • 10 г кунжута (1 ст. л.)⁣
  • 30 мл кунжутного масла (1,5 ст. л.)⁣
  • соль ( по вкусу)⁣

Способ приготовления: 

Закуска из болгарского перца и кунжута
Закуска из болгарского перца и кунжута
instagram.com/lizaglinskaya

Грибной паштет по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

  • 700 г грибов⁣
  • 2 луковицы⁣
  • 200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣
  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣
  • 50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣
  • 50 г белого хлеба⁣
  • 70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • черный перец (по вкусу)⁣

Способ приготовления: 

Грибной паштет
Грибной паштет
instagram.com/lizaglinskaya

Печеночный паштет с клюквенным мармеладом по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

  • 500 г печени (куриной, индюшиной)⁣
  • 1 луковица⁣
  • 1 морковь⁣
  • 100 г сливочного масла (1/2 пачки)⁣
  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣
  • 1 вареное яйцо⁣
  • 20 мл бренди (1 ст. л.)⁣
  • соль (по вкусу⁣
  • перец (по вкусу)⁣

Способ приготовления: 

Печеночный паштет
Печеночный паштет
instagram.com/lizaglinskaya

Ингредиенты для клюквенного мармелада: ⁣⁣

  • 100 мл клюквенного пюре⁣
  • 50 мл воды (2,5 ст. л.)⁣
  • 1 г агар-агара (1/5 ч. л.)⁣
  • 30-40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Клюквенный мармелад
Клюквенный мармелад
instagram.com/lizaglinskaya

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