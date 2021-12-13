Рецепты закусок для новогоднего стола

Новый год 2022: рецепты праздничных закусок от Лизы Глинской; фото: youtube.com/c/LizaGlinskaya_gl

Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептами простых закусок для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала рецепты и техники приготовления закусок, которые подойдут для любого праздника, в том числе Нового 2022 года.

Еврейская закуска по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣

270 г плавленого сыра⁣

2 вареных яйца⁣

40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)⁣

2 зубчика чеснока⁣

5-7 г белого хрена (1 ч. л.)⁣

50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)⁣

соль (по вкусу)⁣

Способ приготовления:

Рецепт еврейской закуски⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Форшмак по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

300 г слабосоленой сельди (2 филе)⁣

1 кислое яблоко ⁣

1 вареное яйцо⁣

1 синий лук (ялтинский)⁣

30 г батона⁣

50 мл молока (2,5 ст. л.)⁣

40 г сливочного масла (2 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

зеленый лук (для декора)⁣

Форшмак instagram.com/lizaglinskaya

Паштет из копченой скумбрии с паприкой по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)⁣

150 г крем-сыра (0,6 стакана)⁣

1 ч. л. сока лимона ⁣

1/3 ч. л. копченой паприки⁣

1 вареное яйцо⁣

соль (по вкусу)⁣

Способ приготовления:

Паштет из копченой скумбрии с паприкой instagram.com/lizaglinskaya

Закуска из болгарского перца и кунжута по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

7 шт. болгарского перца⁣

3 зубчика чеснока⁣

10 г кунжута (1 ст. л.)⁣

30 мл кунжутного масла (1,5 ст. л.)⁣

соль ( по вкусу)⁣

Способ приготовления:

Закуска из болгарского перца и кунжута instagram.com/lizaglinskaya

Грибной паштет по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

700 г грибов⁣

2 луковицы⁣

200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)⁣

20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣

50 г сливочного масла (1/4 пачки)⁣

50 г белого хлеба⁣

70 мл молока (3,5 ст. л.)⁣

соль (по вкусу)⁣

черный перец (по вкусу)⁣

Способ приготовления:

Грибной паштет instagram.com/lizaglinskaya

Печеночный паштет с клюквенным мармеладом по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты: ⁣⁣

500 г печени (куриной, индюшиной)⁣

1 луковица⁣

1 морковь⁣

100 г сливочного масла (1/2 пачки)⁣

20 мл растительного масла (1 ст. л.)⁣

1 вареное яйцо⁣

20 мл бренди (1 ст. л.)⁣

соль (по вкусу⁣

перец (по вкусу)⁣

Способ приготовления:

Печеночный паштет instagram.com/lizaglinskaya

Ингредиенты для клюквенного мармелада: ⁣⁣

100 мл клюквенного пюре⁣

50 мл воды (2,5 ст. л.)⁣

1 г агар-агара (1/5 ч. л.)⁣

30-40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Клюквенный мармелад instagram.com/lizaglinskaya

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