Узнайте, как приготовить вкуснейший десерт с персиками

Известный кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического десерта из мороженого, созданного в 1892 или 1893 году Огюстом Эскофье (французским шеф-поваром ресторана гостиницы «Савой» в Лондоне) в честь оперной дивы Нелли Мелбы. На своей странице в Инстаграм Эктор опубликовал видео, в котором подробно рассказал, как быстро приготовить популярную сладость.

«Классический десерт, созданный в честь оперной певицы. Десерт, в который сразу заложили любовь и женскую энергию – это очень вкусно и еще напоминает лето», – подписал публикацию «МастерШеф».

Рецепт десерта «Персик Мельба» от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты:

Персик – 1 шт

Малина – 100 гр

Воды – 20 гр

Сахар – 40 гр

Мороженое – 1 шарик

Коньяк – 10 гр

Миндальные хлопья – 10 гр

Способ приготовления популярного десерта:

Персик нужно нарезать пополам и залить на 10 минут в коньяке.

Малину смешать в сотейнике с сахаром и водой, прогревать в течение 8 минут, затем перебить и процедить через сито — получим малиновое кули.

Достаем персик из коньяка и обжариваем на гриле.

Собираем десерт: выкладываем на тарелку персик, малиновое кули, сверху шарик мороженого и посыпаем все миндалем.

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