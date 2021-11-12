Персик Мельба: пошаговый рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Известный кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического десерта из мороженого, созданного в 1892 или 1893 году Огюстом Эскофье (французским шеф-поваром ресторана гостиницы «Савой» в Лондоне) в честь оперной дивы Нелли Мелбы. На своей странице в Инстаграм Эктор опубликовал видео, в котором подробно рассказал, как быстро приготовить популярную сладость.
«Классический десерт, созданный в честь оперной певицы. Десерт, в который сразу заложили любовь и женскую энергию – это очень вкусно и еще напоминает лето», – подписал публикацию «МастерШеф».
Рецепт десерта «Персик Мельба» от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты:
- Персик – 1 шт
- Малина – 100 гр
- Воды – 20 гр
- Сахар – 40 гр
- Мороженое – 1 шарик
- Коньяк – 10 гр
- Миндальные хлопья – 10 гр
Способ приготовления популярного десерта:
Персик нужно нарезать пополам и залить на 10 минут в коньяке.
Малину смешать в сотейнике с сахаром и водой, прогревать в течение 8 минут, затем перебить и процедить через сито — получим малиновое кули.
Достаем персик из коньяка и обжариваем на гриле.
Собираем десерт: выкладываем на тарелку персик, малиновое кули, сверху шарик мороженого и посыпаем все миндалем.
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