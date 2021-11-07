Ингредиенты:

  • замороженное песочное тесто — 500 г
  • груши среднего размера — 4 шт.
  • сок и цедра половины лимона
  • сливочное масло — 200 г
  • сахарная пудра — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 90 г
  • крахмал — 10 г
  • молотая корица или кардамон — 1 ч. л.
  • миндальные лепестки — 100 г

Приготовление:

  1. Замороженное песочное тесто для пирога выложите из упаковки и разложите пласты на рабочем столе в один слой. Дайте полностью оттаять при комнатной температуре.
  2. Оттаявшее тесто для пирога раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм. Переложите его в форму размером примерно 18х28 см, выстланную бумагой для выпечки.
  3. Сформируйте бортики. Если будут излишки теста, обрежьте их. Основу песочного теста для пирога в форме часто наколите вилкой. Уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Охлажденную основу теста выстелите бумагой для выпечки. Сверху насыпьте любые сухие бобовые слоем 1,5-2 см. Духовку нагрейте до 200°C. Выпекайте основу пирога 15 минут.
  5. Бумагу с бобовыми удалите. Основу пирога верните в духовку ещё на 7-10 минут. Подготовьте груши для начинки. Вымойте их и разрежьте на половинки. Удалите сердцевины с семенами. Сбрызните груши изнутри лимонным соком, посыпьте цедрой.
  6. Мягкое сливочное масло взбейте миксером с сахарной пудрой. Не прекращая взбивания, по одному добавьте яйца. Сверху просейте муку с разрыхлителем и корицей. Перемешайте.
  7. Получившейся смесью наполните груши. Оставшуюся распределите по основе из теста. Сверху выложите груши, слегка вдавливая. Выпекайте 45-50 минут при 160°C. Перед подачей песочный пирог с грушами посыпьте миндальными лепестками.

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