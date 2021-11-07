Рецепт дня: песочный пирог с грушами
Этот песочный пирог с грушами вполне может претендовать на звание праздничной выпечки — настолько изысканным он получается
Ингредиенты:
- замороженное песочное тесто — 500 г
- груши среднего размера — 4 шт.
- сок и цедра половины лимона
- сливочное масло — 200 г
- сахарная пудра — 200 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 90 г
- крахмал — 10 г
- молотая корица или кардамон — 1 ч. л.
- миндальные лепестки — 100 г
Приготовление:
- Замороженное песочное тесто для пирога выложите из упаковки и разложите пласты на рабочем столе в один слой. Дайте полностью оттаять при комнатной температуре.
- Оттаявшее тесто для пирога раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм. Переложите его в форму размером примерно 18х28 см, выстланную бумагой для выпечки.
- Сформируйте бортики. Если будут излишки теста, обрежьте их. Основу песочного теста для пирога в форме часто наколите вилкой. Уберите в холодильник на 30 минут.
- Охлажденную основу теста выстелите бумагой для выпечки. Сверху насыпьте любые сухие бобовые слоем 1,5-2 см. Духовку нагрейте до 200°C. Выпекайте основу пирога 15 минут.
- Бумагу с бобовыми удалите. Основу пирога верните в духовку ещё на 7-10 минут. Подготовьте груши для начинки. Вымойте их и разрежьте на половинки. Удалите сердцевины с семенами. Сбрызните груши изнутри лимонным соком, посыпьте цедрой.
- Мягкое сливочное масло взбейте миксером с сахарной пудрой. Не прекращая взбивания, по одному добавьте яйца. Сверху просейте муку с разрыхлителем и корицей. Перемешайте.
- Получившейся смесью наполните груши. Оставшуюся распределите по основе из теста. Сверху выложите груши, слегка вдавливая. Выпекайте 45-50 минут при 160°C. Перед подачей песочный пирог с грушами посыпьте миндальными лепестками.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: