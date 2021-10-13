Оригинальная закуска: икра из свеклы на зиму
Простейший рецепт, готовка по которому не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит
Ингредиенты:
- Свекла — 4 кг
- Чеснок — 200 г
- Лук репчатый — 0,5 кг
- Помидоры — 3 кг
- Сахар — 1 стакан
- Соль – 3 ст. л.
- Масло подсолнечное — 2 стакана
- Уксус 9% — 1 стакан
- Перец красный болгарский — 0,5 кг
- Свежая зелень — 100 г
Приготовление:
- Свеклу вымыть и очистить, натереть на терке. Лук нарезать тонкими кольцами, а перец нарезать тонкой соломкой. Овощи начать тушить в сотейнике, выставив малый огонь.
- Через 10 минут после того, как вы начали тушить овощи, нужно добавить давленный чеснок и рубленую зелень. Сама тепловая обработка длится 1 час. В середине цикла нужно тщательно помешивая овощи добавить указанное количество сахара, а также по вкусу соль (указанное количество сделает вкус свеклы нейтральным).
- Пока овощи тушатся, можно простерилизовать банки и дать крышкам постоять в кипятке. Как только продукт готов, он распределяется по банкам, равномерно заливается уксусом и перемешивается. Банки остается закатать. Готово!
Вам будет интересно прочитать на Ivona: