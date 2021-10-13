Ингредиенты:

  • Свекла — 4 кг
  • Чеснок — 200 г
  • Лук репчатый — 0,5 кг
  • Помидоры — 3 кг
  • Сахар — 1 стакан
  • Соль – 3 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 2 стакана
  • Уксус 9% — 1 стакан
  • Перец красный болгарский — 0,5 кг
  • Свежая зелень — 100 г

Приготовление:

  1. Свеклу вымыть и очистить, натереть на терке. Лук нарезать тонкими кольцами, а перец нарезать тонкой соломкой. Овощи начать тушить в сотейнике, выставив малый огонь.
  2. Через 10 минут после того, как вы начали тушить овощи, нужно добавить давленный чеснок и рубленую зелень. Сама тепловая обработка длится 1 час. В середине цикла нужно тщательно помешивая овощи добавить указанное количество сахара, а также по вкусу соль (указанное количество сделает вкус свеклы нейтральным).
  3. Пока овощи тушатся, можно простерилизовать банки и дать крышкам постоять в кипятке. Как только продукт готов, он распределяется по банкам, равномерно заливается уксусом и перемешивается. Банки остается закатать. Готово!

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