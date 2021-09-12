Рецепт дня: жареная курица с картофелем и грибами
Порадуйте своих близких вкуснейшим ужином!
Ингредиенты:
- 4 куриные грудки с кожей и костями (по 170-225 гр. каждая)
- 300 гр. шампиньонов кремини половинками
- 350 гр. маленького картофеля с красной шкуркой половинками (если клубни большие, нарежьте их четвертинками)
- Крупная соль
- 2 веточки свежего розмарина, плюс 1 ст. л. листьев
- 1 раздавленный зубок чеснока
- Щепотка хлопьев красного перца
- Сок 2 лимонов (половинки, из которых выжимали сок, сохраните)
- 2 ст. л. оливкового масла класса extra-virgin
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 230°С. Положите картофель в кастрюлю, залейте его холодной водой и посолите. Доведите до кипения на умеренно сильном огне и варите до мягкости, примерно 8 мин. Слейте воду.
Читайте также: Вкусные и быстрые осенние соусы: ТОП-3 рецептаНа разделочную доску сложите горкой листья розмарина, чеснок, 2 ч. л. соли, хлопья красного перца и измельчите большим ножом до состояния пасты. Переложите пасту в миску. Добавьте сок 1 лимона и оливковое масло. Положите курицу и перемешайте.
- На умеренно сильном огне разогрейте большую чугунную сковороду. Положите в нее курицу кожицей вниз, накройте крышкой и обжаривайте, пока кожица не подрумянится, около 5 мин. Переверните курицу. Добавьте в сковороду грибы и картофель и полейте соком оставшегося лимона.
- Положите в сковороду веточки розмарина и половинки лимона, из которых выжимали сок. Поставьте сковороду в духовку и запекайте, не накрывая крышкой, до готовности курицы, пока кожица не станет хрустящей, 20-25 мин.
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