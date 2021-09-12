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Жареная курица с картофелем и грибами Pinterest

Ингредиенты:

4 куриные грудки с кожей и костями (по 170-225 гр. каждая)

300 гр. шампиньонов кремини половинками

350 гр. маленького картофеля с красной шкуркой половинками (если клубни большие, нарежьте их четвертинками)

Крупная соль

2 веточки свежего розмарина, плюс 1 ст. л. листьев

1 раздавленный зубок чеснока

Щепотка хлопьев красного перца

Сок 2 лимонов (половинки, из которых выжимали сок, сохраните)

2 ст. л. оливкового масла класса extra-virgin

Приготовление:

Разогрейте духовку до 230°С. Положите картофель в кастрюлю, залейте его холодной водой и посолите. Доведите до кипения на умеренно сильном огне и варите до мягкости, примерно 8 мин. Слейте воду. Читайте также: Вкусные и быстрые осенние соусы: ТОП-3 рецепта На разделочную доску сложите горкой листья розмарина, чеснок, 2 ч. л. соли, хлопья красного перца и измельчите большим ножом до состояния пасты. Переложите пасту в миску. Добавьте сок 1 лимона и оливковое масло. Положите курицу и перемешайте. На умеренно сильном огне разогрейте большую чугунную сковороду. Положите в нее курицу кожицей вниз, накройте крышкой и обжаривайте, пока кожица не подрумянится, около 5 мин. Переверните курицу. Добавьте в сковороду грибы и картофель и полейте соком оставшегося лимона. Положите в сковороду веточки розмарина и половинки лимона, из которых выжимали сок. Поставьте сковороду в духовку и запекайте, не накрывая крышкой, до готовности курицы, пока кожица не станет хрустящей, 20-25 мин.

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