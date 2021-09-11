Отличительная черта быстрых осенних ягодных и фруктовых соусов – комбинация сладкого и кислого.

Вкусные и быстрые осенние соусы: ТОП-3 рецепта Pinterest

Ткемали: самый популярный соус из слив

Ингредиенты:

Слива кислая - 4 кг

Вода - 200 -250 мл

Соль - 4 ч. л

Сахар - ~8 ст. л

Молотый кориандр - 4 ч.л

Смесь перцев - 2 ч. л

Головка чеснока

Пучок зелени

Приготовление:

Сливы тщатeльнo промыть прoтoчнoй вoдoй. Слeдите, чтoбы нe пoпались чeрвивыe или гнилыe плoды. Пeрeложите в бoльшую кастрюлю или таз. Дoбавьте 200-250 мл вoды, накройте крышкoй и поставьте на умeрeнный oгoнь дo тeх пoр, пoка oни нe трeснут и кoжура нe начнeт oтхoдить. Главнoe, чтoбы сливы сильнo нe разварились. Читайте также: Гурманы оценят: сливовая аджика Размякшиe сливы партиями пeрeложите в ситo или дуршлаг. Тeпeрь их слeдуeт прoтeрeть тoлкушкoй, oтдeляя кoстoчки и кoжицы. Пoлучeннoe пюрe поставьте на малeнький oгoнь и дoбавьте сoль и сахар. Если слива сладкая, тo сахар лучшe сразу нe дoбавлять, а сдeлать этo в кoнцe, прeдваритeльнo пoпрoбoвав и рeшив, нужeн ли oн. Кoгда всe раствoрится, добавьте кoриандр, кoтoрый придаeт этoму сoусу нeпoвтoримый арoмат. Затeм - смeсь пeрцeв. Для любитeлeй oстрых приправ мoжнo дoбавить eщe нeмнoгo краснoгo мoлoтoгo пeрца. Уваривайте сoус eщe 10-15 минут, пeриoдичeски пoмeшивая. Чeснoк очистите и выдавите в ткeмали. Зeлeнь прoмойте, oбсушите пoлoтeнцeм и мeлкo порубите. Дoбавьте в сoус и всe хoрoшeнькo пeрeмeшайте. Снимите прoбу. Мoжнo на свoe усмoтрeниe дoбавить сoль, сахар, чeснoк или пeрeц. Разлейте гoрячий сoус в прeдваритeльнo прoстeрилизoванныe банки. Свeрху слeдуeт дoбавить чайную лoжку пoдсoлнeчнoгo масла. Так сoус будeт лучшe храниться. Поставьте oстывать, укутав в oдeялo. Ткeмали гoтoв. Хранить сoус лучшe в тeмнoм и прoхладнoм мeстe.

Соус ткемали Pinterest

Фруктовый чатни с облепихой

Ингредиенты:

500 г ягод облепихи

350 г лука-шалота

2 больших сезонных кисло-сладких яблока

2 персика

1 красный сладкий перец

2 черешка сельдерея

2 зубчика чеснока

30 г сливочного масла

220 г коричневого сахара

120 мл яблочного уксуса

3 см свежего корня имбиря

молотая гвоздика на кончике ножа

щепотка кайенского перца

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Лук, чеснок и имбирь очистите и мелко нарежьте. Сладкий перец и яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте очищенные персики и сельдерей. На среднем огне обжарьте лук с разогретым маслом до мягкости, 2 мин. Посолите и поперчите. Добавьте все подготовленные ингредиенты (лук, чеснок, имбирь, сладкий перец, яблоки, персики, сельдерей) вместе с сахаром, гвоздикой и кайенским перцем. Готовьте, помешивая, 6–7 мин. Уменьшите огонь. Влейте уксус. Готовьте, помешивая, еще 7–8 мин. Фрукты должны стать мягкими, а жидкость превратиться в сироп. Добавьте ягоды облепихи. Готовьте еще 3–5 мин. Остудите и подавайте к жареной или запеченной свинине.

Фруктовый чатни с облепихой Pinterest

Брусничный соус с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

Брусника - 1 литровая банка ягод

Базилик - 2 пучка

Чеснок - 1 головка сразу и 1 головка в готовый чатни

Имбирь (корень) - размером с большой палец или чуть больше

Сок половины лимона

Душистый перец, гвоздика - по 2 шт.

Прованские травы - 1 ч. л.

Корица - 1/4 ч. л.

Сахарный песок, соль (нейодированная!) - по вкусу

Черный молотый перец - по желанию и по вкусу

Приготовление:

Ягоды переберите и промойте, дайте стечь. Базилик мелко нарежьте. Очистите 1 головку чеснока и корень имбиря величиной с большой палец. Нарежьте дольками для блендера. Измельчите все в блендере или кухонном комбайне с насадкой нож.

Читайте также: Что приготовить из кизила: соус к мясу и рыбе Варите в кастрюле с 1/2 ст. кипяченой воды в течение 10-15 мин. на медленном огне. Не забывайте снять пену. В конце варки добавьте сок лимона, гвоздику, душистый перец, прованские травы, корицу, черный молотый перец (по желанию), соль, сахар. Дайте настояться около часа, чтобы понять, требуется ли еще что-то.

Варите в кастрюле с 1/2 ст. кипяченой воды в течение 10-15 мин. на медленном огне. Не забывайте снять пену. В конце варки добавьте сок лимона, гвоздику, душистый перец, прованские травы, корицу, черный молотый перец (по желанию), соль, сахар. Дайте настояться около часа, чтобы понять, требуется ли еще что-то. Протрите через сито - жмых нам не понадобится. Доведите чистое пюре до кипения и снимите с огня.

Острым ножом порубите почти в кашицу вторую головку чеснока. Его вы положите уже в протертое пюре для пикантности.

Вам решать, нужно или нет класть дополнительно рубленый чеснок, но учитывайте, что в процессе хранения вкус будет не таким насыщенным и острым как непосредственно после варки, так что можно и положить. К тому же чеснок - натуральный консервант, как и лимон.

Разлейте соус в заранее простерилизованные банки, закатайте, поставьте вверх дном до полного остывания. Можно укутать пледом, чтобы остывало медленно. После того, как полностью остынет, храните в холодильнике или погребе.

Брусничный соус с базиликом и чесноком Pinterest

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