Что приготовить из кизила: соус к мясу и рыбе

Отличный соус из кизила, который подходит к мясу, рыбе, птице - вы приготовите без особых усилий. А если его посыпать мятой или базиликом - то восторга не избежать!

Простой соус из кизила pinterest.com