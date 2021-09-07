Что приготовить из кизила: соус к мясу и рыбе
Отличный соус из кизила, который подходит к мясу, рыбе, птице - вы приготовите без особых усилий. А если его посыпать мятой или базиликом - то восторга не избежать!
Кизиловый соус
Ингредиенты:
- кизил – 4 кг
- сахар – 10 ст. л.
- соль – 2–3 ст. л.
- вода
Способ приготовления:
- Большую кастрюлю с водой поставьте на огонь. Кизил хорошенько промойте. Опустите его кизил в кипящую воду так, чтобы вода покрыла ягоды. Проварите ягоды минут 10–15.
- Аккуратно, чтобы не обжечься, слейте воду в другую кастрюлю. Используйте жидкость как компот (сахар добавляйте по вкусу), в соусе она вам не понадобится.
- Поставьте дуршлаг на большую миску. Ягоды понемногу выложите в дуршлаг, разомните их деревянной толкушкой.
- Размятую кашицу полностью переберите руками, надев резиновые перчатки, удалите из нее косточки. Мякоть сложите в отдельную глубокую кастрюлю.
- Кастрюлю с мякотью поставьте на средний огонь и, непрерывно помешивая деревянной ложкой, кипятите. Нужно выпарить лишнюю влагу. Соус должен быть густым. В процессе кипячения добавьте сахар и соль.
- Когда соус загустеет – выключите огонь, дайте остыть. Разложите соус по баночкам и уберите в холодильник. По желанию соус можно пюрировать в блендере.
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