Кизиловый соус

Ингредиенты:

  • кизил – 4 кг
  • сахар – 10 ст. л.
  • соль – 2–3 ст. л.
  • вода

Способ приготовления:

  1. Большую кастрюлю с водой поставьте на огонь. Кизил хорошенько промойте. Опустите его кизил в кипящую воду так, чтобы вода покрыла ягоды. Проварите ягоды минут 10–15.
  2. Аккуратно, чтобы не обжечься, слейте воду в другую кастрюлю. Используйте жидкость как компот (сахар добавляйте по вкусу), в соусе она вам не понадобится.
  3. Поставьте дуршлаг на большую миску. Ягоды понемногу выложите в дуршлаг, разомните их деревянной толкушкой.
  4. Размятую кашицу полностью переберите руками, надев резиновые перчатки, удалите из нее косточки. Мякоть сложите в отдельную глубокую кастрюлю.
  5. Кастрюлю с мякотью поставьте на средний огонь и, непрерывно помешивая деревянной ложкой, кипятите. Нужно выпарить лишнюю влагу. Соус должен быть густым. В процессе кипячения добавьте сахар и соль.
  6. Когда соус загустеет – выключите огонь, дайте остыть. Разложите соус по баночкам и уберите в холодильник. По желанию соус можно пюрировать в блендере.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: