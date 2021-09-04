Вино из винограда и яблок в домашних условиях
Очень простой рецепт приготовления
Ингредиенты:
- Виноград-5 кг;
- Яблоки-5 кг;
- Сахар-5 кг;
- Вода-12 л;
- Винные дрожжи (только в том случае, если виноград и яблоки покупные и их нужно мыть).
Приготовление:
- Отборный чистый, но немытый виноград отделяем от гребней, раздавленных ягод и зеленых, испорченных или сухих зерен.
- Ягоды тщательно давим руками или другими подручными средствами, так, чтобы не повредить семена.
- Яблоки нужно выбрать самые спелые, здоровые, красивые и чистые, желательно с дерева, так как их лучше не мыть.
- Яблоки нарезаем на кубики вместе с кожицей и с сердцевиной.
- В глубокой емкости для первичного брожения смешиваем 3 килограмма сахара, воду и виноградно- яблочную мезгу. Объем посуды должен быть больше, чем помещенная в нее смесь на 30-40%.
Читайте также: Как засолить арбуз на зиму: старинный рецептТуда же добавляем винные дрожжи, предварительно разведенные в теплой воде по рецепту на пачке. Без них можно обойтись, если виноград и яблоки не мыть перед измельчением. Также винные дрожжи можно не добавлять, если в яблочно-виноградную смесь добавить немного свежего виноградного жмыха, отделенного от виноградного вина или осадка, который слили, когда делали виноградное вино.
- Посуду с закваской накрываем крышкой и помещаем на неделю в теплое место для брожения мезги. Оптимальной считается температура 20-24 градуса.
- Ежедневно мезгу нужно тщательно перемешивать, для лучшего брожения и равномерного распределения дрожжей.
- Через 5-7 дней, когда мезга хорошо забродит, над ней поднимется шапка из шкурок и семечек, сусло будет приобретать кисловатый винный вкус и запах, нужно слить сок.
- Верхнюю «шапку» в последний день не разбиваем. Ее аккуратно снимаем и отжимаем через марлю и дуршлаг, а сусло процеживаем через мелкое сито.
- В него добавляем оставшиеся два килограмма сахара и, хорошо перемешав всю смесь, наливаем ее в чистую емкость и ставим под гидрозатвор на 30-40 дней. Роль водяного затвора может играть не только готовое магазинное устройство. Его можно соорудить и самому из обычной медицинской капельницы, конец которой опущен в баночку с водой. Также затвором может послужить и медицинская перчатка с проколотым пальчиком.
- После того, как бурное брожение закончится, вино нужно снять с осадка и налить по бутылкам.
- Употреблять виноградно-яблочное вино можно через 1-2 месяца после розлива.
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