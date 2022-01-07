Узнайте, кто из знаков зодиака приведет свою фигуру в порядок

Желание стать лучшей версией себя совершенно естественно, и что может быть лучше, чем новый год, чтобы отправиться в путешествие по обновлению своего имиджа и тела?

Козерог

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Весы

Новый облик Козерога. При хорошем эмоциональном управлении и серьезной дисциплине, подкрепленной железной волей, у вас есть все шансы похудеть в 2022 году. Это год, когда вы, наконец, начнете чувствовать себя хорошо и о том, что вы можете предложить.

Преследуй свои цели, Весы. Вы хотите доставить удовольствие любой ценой, а любовь мотивирует вас больше всего на свете, поэтому, если у вас есть лишний вес, и это вас беспокоит, вы сможете отбросить свою любовь к еде и немного затянуть пояс!

Лев

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Близнецы

На 100% горячее. В последнее время вам нужна была новая жизнь и вы мечтали изменить свой имидж, верно? В результате в 2022 году вы будете очень заинтересованы в похудении и даже сможете обрести новую страсть к спорту.

Обнимите нового себя! Остерегайтесь первых нескольких месяцев года, когда вы можете поправиться на несколько килограммов. Хотя после этого вы будете очень мотивированы и настолько заняты, что вам не составит труда найти свой идеальный вес!

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