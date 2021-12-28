Астрологи рассказали, каким знакам китайского гороскопа точно повезет в новом году.

Лошади

У этого знака в 2022 году будет множество радостей и не один звездный шанс. Родившихся в год лошади ждет продвижение по службе в уже в самом начале года. Будет возможность существенно увеличить доход, найти новый источник для заработка. Также перемены случатся и в личной жизни, причем перемены будут хорошими.

Быки

Родившимся в год быка – наконец-то повезет. Во-первых, представители этого знака наконец-то выдохнут с облегчением, ведь период невезения для них закончится. Любые проблемы будут легко решаемыми, а неприятности – сойдут на нет. Во-вторых, им будет везти во всех сферах жизни, особенно в любви. Большинство встретят свою половинку и создадут семью.

Фото: i.pinimg.com

Обезьяны

В 2022 году родившиеся под знаком Обезьяны смогут избавиться от токсичных и завистливых людей в своем окружении. Появятся большие возможности, которые позволят увеличить доход и развить свой бизнес. А некоторым представителям этого Знака повезет еще и в любви. Год обещает множество судьбоносных встреч.

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