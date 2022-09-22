Узнайте, каких знаков зодиака ожидает непростой день 23 сентября

Гороскоп на 23 сентября 2022 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года: Овен

Сегодня вы чувствуете себя открытой и восприимчивой. Ваша духовная сторона, находившаяся в спячке, начинает пробуждаться. Вы чувствуете благодарность и благословение за все, что у вас есть в жизни.

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Вы не хотите ничего больше, чем остаться в одиночестве сегодня. Но для этого вам нужно отключить телефон, отключить электронную почту и повесить табличку «Не беспокоить» на входную дверь.

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Все ваши чувства сегодня пробуждены. Сегодня вечером, когда вы вернетесь домой, вы, вероятно, окружите себя теплом, расслабляющими ароматами, вкусной едой и красивым букетом цветов.

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Вам нравится шумная вечеринка, но вы предпочитаете разумное, безопасное веселье. Сегодня в воздухе витает дикость, которая может потребовать от вас некоторого контроля над поведением ваших друзей.

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Ваши разум и тело сегодня в отличной форме, хотя маловероятно, что именно ваш разум привлекает все эти восхищенные взгляды. Ваш партнер, скорее всего, будет ревновать, но не позволяйте этому останавливать вас от цели.

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Вы нуждались в перерыве, и вы, вероятно, получите его сегодня. Если вас пригласили на вечеринку, постарайтесь не пить слишком много.

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года: Весы

Романтика и близость выходят на первый план. Вы можете чувствовать это в воздухе и знать, что сегодня тот день, когда вы встретите кого-то особенного или, если вы уже преданы делу, поднимете свои существующие отношения на более высокий уровень.

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года: Скорпион

Есть такая вещь, как быть слишком честным. Вы испытали в прошлом, как ваша решимость говорить всю правду и ничего, кроме правды, может причинить обиду. Сегодня постарайтесь проявить немного такта и дипломатии.

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Вы по натуре не дикий и сумасшедший человек, но сегодня ваша игривая сторона выходит в полную силу. Вы чувствуете желание сделать что-то другое со своей второй половинкой.

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года: Козерог

Нет ничего лучше старой песни, которая вернет вас в славные дни прошлых лет. По крайней мере, так вы себя чувствуете сегодня, когда песня за песней по радио напоминает вам о важном событии прошлого.

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Дом и технологии занимают видное место сегодня. Возможно, вы только что купили новейшую технику и проводите день, возясь с соединениями и проводами. Вы в своей стихии!

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года: Рыбы

У вас было много интересного опыта и вы познакомились со многими интересными людьми. Иногда хочется собрать их всех вместе в одной комнате. Это, безусловно, сделало бы интересную вечеринку!

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