Узнайте, каким будет 9 августа для вас

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Овен

Сегодня вы расширяете свой кругозор. Вы с другом могли бы спланировать отпуск, который вам очень нравится. Это может быть путешествие по воздуху, возможно, через океан. Поездка в основном для удовольствия, но, вероятно, она включает в себя место, которое вам всегда было интересно и хотелось бы увидеть, так что это также и образовательная поездка.

Читайте также: ТОП-6 самых токсичных знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Телец

Если вы еще не занимаетесь недвижимостью, садоводством или украшением интерьера, сегодня вы можете открыть в себе талант в одной или во всех этих областях и решить заняться этим. Возможно, вы имеете в виду это как возможный источник будущего дохода, и поэтому вы могли бы подумать о том, чтобы получить формальное обучение в этой области. Какой из них вы выберете, если таковой имеется, конечно, зависит от вас. Внимательно рассмотрите их все, а затем решите, какой из них лучше.

Читайте также: Гороскоп совместимости: какие знаки зодиака станут парами в 2022 году Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Близнецы

Если вы чувствуете, что в данный момент вы не самый уверенный в себе человек на свете, оглянитесь вокруг и примите во внимание все, что вы сделали. Правда, у вас еще много несбывшихся мечтаний, но посмотрите, сколько вы уже осуществили! Вас сдерживает неуверенность в своих силах.

Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых летом 2022 года ждет курортный роман Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Рак

Вы не охотно приютите дураков, а поверхностных дураков тем более. У вас есть ум, чтобы преподать урок окружающим. Сегодня вы бескомпромиссны и непреклонны и не можете понять, почему окружающие не следуют вашим таким же высоким стандартам. Но действительно ли вы так честны, как ожидаете от других?

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Лев

Друг, который живет далеко, которого вы давно не видели, может позвонить вам и пригласить в гости. Вы можете не знать сегодня, можете ли вы на самом деле пойти или нет, но, тем не менее, вы будете рады получить известие от своего друга и получить приглашение. Не удивляйтесь, если вы разговариваете с другом часами. У вас обоих будет много новостей.

Читайте также: ТОП-3 знака, которых в июле 2022 ждут неприятности в отношениях Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Дева

Дорогая, вам нужна свобода! Что бы ни сдерживало вас в данный момент, скажите себе, что это, вероятно, проблема, которую вы придумали сами. Главный вопрос в том, почему вы мешаете себе? Планеты сегодня на вашей стороне, и если вы позволите им, они помогут вам увидеть препятствия в вашей жизни.

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Весы

Друг издалека, возможно, женщина, может связаться с вами по телефону, по электронной почте или даже нанести неожиданный визит. Она может принести отличные новости, которые могут внезапно изменить вашу жизнь в новом направлении.

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Скорпион

Вы огненный шар, который сегодня ничто не может остановить! Вы будете в восторге от событий сегодняшнего дня. Однако не позволяйте полученным вознаграждениям обмануть вас, заставив думать, что вы можете отказаться от своих личных планов роста и развития.

Читайте также: Самые успешные мужчины: ТОП-3 знака зодиака Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Стрелец

Вы никогда еще не были так в центре внимания! Кажется, вы почувствовали внезапный прилив уверенности, который дал вам крылья. И вы используете их на полную мощность. То, как вы смотрите на жизнь, напрямую влияет на ваше счастье. Продолжайте идти по этому пути!

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Козерог

Кто-то, кого вы давно хотели услышать, возможно, старый друг, который живет далеко, мог бы позвонить вам сегодня, когда вас не будет дома. Вы будете рады получить сообщение, но это может привести к разочаровывающей игре в телефонные звонки в течение дня. Не раздражайтесь так, чтобы опустить руки и сдаться. Продолжайте пытаться.

Читайте также: Какими будут в старости знаки зодиака Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Водолей

Вы глубоко удовлетворены своей нынешней сентиментальной жизнью? Некоторые положения планет заставят вас сегодня подвести итоги и, если нужно, разработать некоторые решения. Большой проблемой может быть ваше собственничество. Попробуйте поэкспериментировать и дайте партнеру больше свободы. Вам это может показаться рискованным, но это не так. Ослабьте немного петлю...

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022 года: Рыбы

Сегодня к вам могут прийти довольно огорчительные новости о друге, вероятно, по телефону. Это может быть правдой, но более вероятно, что факты были искажены в пересказе. На самом деле то, что вы слышите, может быть не более чем сплетнями. Позвоните кому-нибудь, кто может знать, что происходит на самом деле, — предпочтительно другу, о котором вы слышали, — и проверьте факты, прежде чем сходить с ума.

Вам будет интересно почитать на Ivona: