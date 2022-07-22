Узнайте, каким будет 23 июля для вас

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Овен

Будьте рядом с теми, кто предлагает вам настоящий комфорт и поддержку, независимо от того, какая погода на улице. Вы можете обнаружить, что в вашей жизни есть определенные люди, которые держатся только в хорошие времена. Убедитесь, что вы определили тех людей, которые предпочитают держаться и в трудные времена. Сегодня все может стать немного шатким, поэтому ищите тех людей, на которых вы можете положиться за поддержкой.

Читайте также: ТОП-6 самых токсичных знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Телец

Не бойтесь противостоять кому-либо сегодня, но просто убедитесь, что вы делаете это тактично. Обратитесь к его или ее чувствительной стороне, прежде чем броситься сломя голову в ряды врага. Вы обнаружите, что людей отталкивает слишком угрожающий подход. Ваш противник немедленно перейдет к обороне, и вы обнаружите, что с этого момента практически невозможно получить какое-либо решение.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Близнецы

Вы, вероятно, прекрасно осведомлены о том, что происходит вокруг вас сегодня, и вполне можете усвоить мнение других. Будьте осторожны и не открывайтесь настолько, чтобы не обидеться, если кто-то сделает бесцеремонное замечание, которое не особенно лестно. Вы найдете наибольшее утешение в тех вещах, которые осязаемы и стабильны. Не стесняйтесь наслаждаться более материальными удовольствиями в жизни.

Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых летом 2022 года ждет курортный роман Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Рак

Сегодня вы можете почувствовать себя пастухом, который пытается контролировать свой скот! Однако ни одна из овец не хочет двигаться. Они тянут свои ноги, и, несмотря на все ваши уговоры и слова поддержки, они просто не хотят идти. Не позволяйте себе голодать в полях из-за нескольких упрямых животных. Вернитесь на ранчо, пообедайте и выходите позже.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Лев

Не удивляйтесь, если сегодня вас кто-нибудь обидит. Вполне вероятно, что давление в головах других людей уже давно нарастает. Возможно, раньше они боялись поделиться с вами своими чувствами просто потому, что были слишком напуганы, чтобы сказать что-то, что могло вас обидеть. Расплавленная лава, наконец, достаточно нагрелась, и свирепый вулкан вот-вот извергнется.

Читайте также: ТОП-3 знака, которых в июле 2022 ждут неприятности в отношениях Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Дева

Сегодня за вашей волей стоит сила, но проблема для вас будет заключаться в том, чтобы решить, куда ее направить. Может случиться так, что вы внезапно бросите весь свой вес на первое, что попадется вам на пути, не проведя качественной оценки того, куда вас приведет этот тип действий. Убедитесь, что вы знаете, на какой остановке вы собираетесь выйти, прежде чем садиться в поезд.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Весы

Сегодняшний день может быть довольно сложным из-за очень сильных планетарных энергий, которые вызывают у людей гораздо больше эмоций, чем обычно. Даже если это может быть трудно, постарайтесь сохранять хладнокровие. Старайтесь не втягиваться в чужие аргументы и больше слушайте, чем участвуете в дискуссиях. Постарайтесь сегодня сохранять дистанцию ​​и перспективу.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Скорпион

Вас может вдохновить общение с дальним родственником. Может быть, у вас есть одинокая двоюродная бабушка, которой нужна компания. Ты мог бы позвонить ей и договориться о приятном обеде с ней. Она оценит вашу заботу и дружеское общение. Или, может быть, вы давно не навещали бабушку и дедушку. Возможно, вам понравится зайти, чтобы увидеть их и уделить им немного внимания.

Читайте также: Самые успешные мужчины: ТОП-3 знака зодиака Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Стрелец

Семьи все немного разные, и сегодня вы можете узнать то, чего не знали о своей семье. Могут быть рассказаны забавные истории о том, что случилось с вашими родителями или братьями и сестрами. Или вы можете оказаться в центре внимания, когда ваши родители будут рассказывать истории о том, как вы делали неловкие вещи в детстве. Вы сможете смеяться и наслаждаться чувством связи.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Козерог

Вы не любите, когда вас раздражают, и когда кто-то не согласен с вами в чем-то, вы склонны принимать это очень близко к сердцу. Иногда вы видите, что другой человек — идиот или даже враг. Скорее всего, ни то, ни другое не так. Сегодня вы должны следить за своим эго, если у вас есть разногласия. Не стоит начинать войну из-за обиды!

Читайте также: Какими будут в старости знаки зодиака Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Водолей

Сегодняшние энергии будут будоражить эмоции каждого. Возможно, вы захотите избежать участия в каких-либо спорах или конфликтах. Если вы попросите чей-то совет, вы, вероятно, получите много шума. Возможно, сегодня лучше побыть в одиночестве и провести вечер наедине с хорошей книгой. Завтра все должно быть намного спокойнее.

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2022 года: Рыбы

Вы можете быть социальной бабочкой. Вы можете посещать общественные мероприятия и семейные торжества. Вы можете переходить с одной вечеринки на другую, пить шампанское и есть вкусную еду. Просто убедитесь, что у вас есть друг, который может отвезти вас домой! Вы можете быть немного одурманены не только алкоголем, но и просто интенсивностью социальной активности. Так что постарайтесь не переусердствовать!

Вам будет интересно почитать на Ivona: