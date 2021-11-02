2 ноября: 5 пентаклей, король пентаклей, 3 пентаклей

Сегодня ваше эмоциональное состояние не на высоте, и, тем не менее, в перспективе есть финансовые поступления. Вам будет казаться, что вы потеряли ориентиры, что мир несправедлив, но упорный труд помогут прийти к балансу. В этот день вам может протянуть руку помощи мужчина, который крепко стоит на ногах, уверенный и независимый. Обратите внимание на то, что не стоит отказываться от любой протянутой вам руки и, особенно, если она от мужчины.

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3 ноября: рыцарь мечей, 6 мечей, 5 мечей

Это будет не легкий в моральном плане дней. Обилие мечевых карт показывают, что вы находитесь в том состоянии, где негативные мысли преобладают. Вам стоит разобраться в своих проблемах и страхах и отсечь те, которые больше не актуальны, но вы тяните их ща собой, как ненужный груз. Прорабатывайте эмоциональную сферу, радуйте себя мелочами.

Таро прогноз на 2-4 ноября 2021 года pinterest.com

4 ноября: 8 жезлов, 2 мечей, солнце

Вы получите приятное извещение, и постараетесь от него закрыться. Возьмите себе время, чтобы подумать, хорошо все взвешивайте, а затем смело идите навстречу новым идеям и предложениям. Они наполнят вас радостью и жизненной силой и принесут успех.

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