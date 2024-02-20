«Мисс Украина Вселенная» сделала неожиданное заявление о материнстве

Украинская модель и блогерша Анна Неплях рассказала подписчикам, хочет ли в ближайшие годы стать мамой. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» и участница десятого сезона шоу «Холостяк» заявила, что она готова к детям, поскольку чувствует, что уже может передать важные знания новому поколению.

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Однако следующее заявление 29-летней звезды сбило с толку ее фанов. Анна написала, что в этом году планирует заморозить яйцеклетки. «Я уже чувствую, что могу что-то дать другому человеку. В этом году, как минимум, собираюсь заморозили собственные яйцеклетки», — поделилась планами она.

Пользователи Сети предположили, что Неплях не хочет рожать самостоятельно и думает о возможности суррогатного материнства. Однако девушка опровергла эту версию в следующей публикации. Модель написала, что не против забеременеть и самой выносить ребенка, но решила перестраховаться на случай, если у нее не выйдет самостоятельно стать мамой или если она захочет детей в 50 лет.

«Я не против рожать самостоятельно, и если я забеременею, то это будет. Но я не могу планировать и точно сказать, как сложится моя жизнь. Я уже взрослая девочка и понимаю, что организм и его репродуктивная функция не вечны. То почему бы не позаботиться об этом сейчас, если, например, в 50 я захочу еще одного-двух детей», — объяснила Анна.

Анна Неплях хочет заморозить яйцеклетки instagram.com/neplyah

Анна Неплях хочет заморозить яйцеклетки instagram.com/neplyah

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