Мальчик родился в США и только недавно впервые с мамой и сестрой приехал в Украину

Украинский ведущий Андрей Бедняков радуется первым прогулкам по Киеву со своим маленьким сыном Остапом. Мальчик родился в октябре прошлого года в США и только полторы недели назад впервые вместе с мамой Анастасией Короткой и сестрой Ксенией приехал к отцу в Украину.

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На своей странице в Инстаграм Бедняков обнародовал снимок, где держит 9-месячного сына на руках. Звездное семейство позировало на фоне Днепра, «Родины-матери» и моста Патона. В описании к фото Андрей пошутил, что у его наследника отчество Алексеевич, а в качестве геолокации указал Лос-Анджелес.

«Это мой сын. Остап Алексеевич», — написал шоумен.

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Публикация от Andrii Biedniakov (@biedniakov)

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