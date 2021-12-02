Теннисистка поделилась совместными фото с дочерью

Известная американская теннисистка Серена Уильямс показала подросшую 4-летнюю дочь Алексис Олимпию Оганян. На своей странице в Инстаграм спортсменка опубликовала серию совместных фото с дочерью, которая была одета, как ее мама – в пижаму с леопардовым принтом.

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На кадрах видно, что как мама и дочь позирую в одинаковых нарядах, и демонстрируют одинаковые позы.

«Доброе утро. Сделайте сегодняшний день своим лучшим днем. Какое у тебя утро?», – подписала публикацию Серена.

За несколько часов снимки набрали почти 300 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев, в которых поклонники звезды восхитились семейной фотосессией:

«Красавицы», «Эти отношения прекрасны. Олимпия абсолютно вас обожает, а вы ее». Я люблю вас!, «Посмотри, как твоя девочка смотрит на тебя... Ты действительно счастлива, Серена», «Мама и дочь – прекрасны!», «Ваша дочь такая милая», «Очень душевные фотографии. Вы красивая семья».

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