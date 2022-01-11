Ведущая поделилась редким семейным кадром

Маша Ефросинина показала редкое фото с детьми и мужем instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как выглядят ее дети и муж. Знаменитость поделилась редким кадром с родственниками, которые пытаются избегать публичности.

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На фото представлена Маша, которая пьет алкогольный напиток, ее муж Тимур Хромаев и двое их общих детей – 17-летняя дочь Нина и 7-летний сын Александр.

«В семье должен пить кто-то одна…», – лаконично подписала кадр Маша.

Отметим, что однажды в своем блоге Ефросинина рассказала, что ее дочь Нина против того, чтобы мама публиковала ее фото в своих социальных сетях. Поэтому совместные фото с дочерью знаменитость публикует крайне редко.

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