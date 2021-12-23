Относиться к гаджетам в жизни ребенка можно по-разному. До поры до времени вы можете исключить их из жизни малыша (на практике это работает максимум до трехлетнего возраста). Затем – установить строгий временной контроль, который «лопнет», как только ребенок станет чуть более самостоятельным и независимым от родителей. А можно пойти другим путем и попробовать «подружить» своего ребенка с гаджетом – сделать так, чтобы взаимодействие с ним приносило максимум пользы. Как этого добиться? Разбираемся в нашем материале.

Чем полезны гаджеты для ребенка?

Кому-то покажется, что «гаджет» и «польза для ребенка» понятия несовместимые. Тем не менее последние исследования доказали*, что это не так. Дело в особенности поколений: мы с вами относимся к поколению digital immigrants. Мы – иммигранты, которые пришли в современный мир из «докомпьютерных» времен. Наши дети относятся к поколению digital natives. Об это поколением говорят, что они «родились со смартфонами в руках».

Как бы нам ни хотелось, диджитал – это новая реальность, которая для наших детей так же привычна, как воздух. Искусственно отделять ребенка от гаджетов – все равно что ограничивать ему доступ, к примеру, к книгам. Это современный источник получения информации, без которого человеку в нынешней жизни непросто.

Какие же навыки можно развить с помощью гаджетов?

Во-первых, это мелкая моторика и стимуляция работы мозга: дети мгновенно учатся работать с экраном или клавиатурой при помощи двух рук, а это очень полезно для взаимодействия мозговых полушарий.

Во-вторых, развитие логики и умение выстраивать причинно-следственные связи: в отличие от детей, далеко не каждый взрослый может разобраться, что и как нажимать, «чтобы заработало».

В-третьих, гаджет дает возможность легко находить нужную информацию и учит быстро ориентироваться в информационном потоке.

Образовательная платформа «ЛогикЛайк» пресс-служба

Как «подружить» ребенка и гаджет?

Конечно, это не значит, что гаджет нужно давать ребенку бесконтрольно, с надеждой на то, что он сам извлечет из него максимум пользы. Родители должны контролировать не только время (от 4 до 6 лет не больше 40 минут в день, младшим школьникам не более часа, детям 10-13 лет – до полутора часов**), но и ту информацию, которую потребляет маленький «юзер». Чем раньше вы дадите ребенку понять, что гаджет – это не бесконечные «бегалки» и «стрелялки», тем больше шансов на то, что в подростковом возрасте он сам научится отсеивать бесполезный контент.

Как выбрать обучающую платформу?

Оптимальный вариант для времяпровождения ребенка с гаджетом – не мультик, не игрушка и тем более не YouTube. Лучше всего для этих целей подходят образовательные платформы и приложения. Сейчас в Сети их множество, но далеко не каждое справляется со своей задачей. Выбрать хорошую обучающую платформу в интернете – все равно что найти иголку в стоге сена. Искать ее нужно не методом проб и ошибок, а в соответствии со следующими четкими критериями.

Цель обучения. Настоящая образовательная программа не развивает «все подряд», а дает ребенку конкретные навыки в определенных областях; приложение, которое учит одновременно считать, писать и вышивать крестиком – скорее всего, не научит ничему. Ведь проработка образовательного контента, тем более для детей, требует глубоких знаний, опыта, времени и подразумевает немалый штат профессионалов (от психологов и методистов до программистов и дизайнеров). Чем шире специализация – тем больше требований к данным пунктам. Возможности для прогресса. Обучающая программа должна предлагать ребенку задания, которые плавно «прокачивают» его способности. Оптимально, если приложение работает по принципу «от простого к сложному», когда новые задания основаны на опыте решения старых задач, но при этом побуждают мыслить шире. Разнообразие. Детям быстро надоедают однотипные задачи, которые отбивают охоту заниматься дальше. Чем разнообразнее задания и темы – тем больше ребенок заинтересован в прохождении курса. Обратная связь. Ребенку важно видеть результат своих успехов. Награда или бонус за каждый правильный ответ стимулируют выброс эндорфинов и тем самым мотивируют к дальнейшему обучению. Сюжетная линия. Хорошо, если в приложении есть сюжет, по которому развивается процесс обучения: например, нужно найти все кристаллы или освободить всех зверей из клетки. Также отлично «работает» персонаж, который общается с ребенком от первого лица: такое взаимодействие делает платформу более дружелюбной, а обучение комфортным и непринужденным. Отсутствие рекламы. В приложениях для детей рекламы не должно быть в принципе, это отвлекающий, раздражающий и манипуляционный контент.

Какие приложения советуют родители?

Платформ и приложений, которые отвечают этим критериям, на самом деле не так уж много. По отзывам родителей, одним из лучших сейчас считается «ЛогикЛайк». Это образовательная платформа «широкого спектра действия»: она рассчитана на возраст от 4 до 12 лет и предлагает ребенку не один и не два, а сразу несколько десятков курсов. По статистике, ежемесячно на ней занимаются больше 2 млн пользователей. Мы решили ее протестировать, чтобы понять, в чем ее преимущества и чем она может быть полезна детям.

Образовательная платформа «ЛогикЛайк» пресс-служба

Начнем с того, что «ЛогикЛайк», в отличие от остальных, не мобильное приложение. Точнее, не только оно. Помимо приложения, на платформе можно заниматься через браузер: это очень удобно, ведь появляется возможность проходить обучение в разных местах. Дома лучше усадить ребенка за компьютер. А вот вне дома вы сможете дать ребенку телефон (данные и прогресс аккаунта подтягиваются автоматически).

Кроме того, на веб-платформе можно найти много информации для вдумчивых родителей: здесь есть подборки развивающих игр, советы психологов о том, как мотивировать ребенка к учебе, как заинтересовать его математикой или научить запоминать стихи.

Чему научится ребенок с «ЛогикЛайк»?

Базовым здесь можно считать курс на развитие логики, математических способностей, памяти и внимания. Он удобно структурирован по возрастам и уровням сложности (от начального до продвинутого). Только в этом курсе больше 2 тысяч заданий. Все они разноплановые:

числовые ребусы и закономерности

головоломки с фигурами

симметрия

внимание к деталям и другие (всего более 20 типов заданий)

Оформлены задания в виде интерактивной игры: ребенку дается задача, к которой нужно найти решение. За правильный ответ он получает звездочку – потом их можно обменять на персонажей из специальных коллекций.

Образовательная платформа «ЛогикЛайк» пресс-служба

Кроме заданий на логику и математику на платформе есть несколько десятков курсов и игр на самые разные темы. Ребенок может обучиться игре в шахматы, разгадать судоку, ребусы и загадки. Есть курсы о домашних животных, планете Земля, материках и их обитателях. За пройденный курс участник получает именной сертификат (при желании его можно распечатать и повесить на стену) и звание (профи, мастер, эксперт).

Стоит отметить оформление платформы: она прорисована ярко, но ненавязчиво, после занятий не остается ощущения «вырви глаз». Можно выбрать язык, который удобен ребенку: есть украинский, русский и даже английский с немецким (так что при желании есть возможность подтянуть языковые навыки). Отдельное спасибо разработчикам «ЛогикЛайк» за напоминание о перерывах: через каждые 20 минут ребенку приходит уведомление о том, что пора отложить гаджет и немого размяться.

Образовательная платформа «ЛогикЛайк» пресс-служба

Чем интересен «ЛогикЛайк» для родителей?

«ЛогикЛайк» – одна из немногих обучающих платформ, где очень хорошо продумана связь между заданиями и мотивацией к их прохождению. Поэтому курсы этой платформы увлекают детей так, что хочется проходить их без напоминаний. Кроме того, все задания сформулированы очень понятно, поэтому ребенок может выполнять их сам, без помощи родителей. Это отличный способ занять свое чадо, когда вам нужно свободное время (при этом без угрызений совести, что ребенок «висит» на мультиках).

В аккаунте своего ребенка вы можете отслеживать его прогресс и видеть все задания, в которых он допустил ошибки: это поможет вам понять, что вызывает затруднения, над чем нужно больше поработать. Например, если есть ошибки с числовыми ребусами, надо поработать над математическими способностями. Если много неудач с расположением и ориентацией предметов, стоит «прокачать» пространственное мышление.

Наконец, еще один важный плюс – это системность. Все задания в курсах «ЛогикЛайк» расположены по нарастающей, от простого к сложному. Если ребенок выполняет их регулярно, развитие навыков проходит плавно и без особых усилий. Это не задачи со звездочкой, которые иногда дают на уроках математики в школе и над которыми приходится корпеть всей семьей. Платформа помогает ребенку развиваться без стресса и в том темпе, который будет для него максимально удобным.

Объективно «ЛогикЛайк» можно назвать многофункциональной разработкой, которая полезна и детям, и их родителям. Она не просто займет ваше чадо в разных ситуациях – это будет легкий, ненавязчивый процесс освоения навыков, которые сегодня не получишь в школе. Будьте уверены: ребенок сам прочувствует эффект от правильного «общения» с гаджетом и войдет во вкус. Это залог того, что и в будущем он станет извлекать из него максимум пользы.

* статья американского футуролога Марка Пренски (Marc Prensky) Digital Natives, Digital Immigrants

** рекомендации Американской академии педиатрии (АРА)

Діти та ґаджети: як проводити час з користю? Лайфхаки для мам

Ставитися до ґаджетів у житті дитини можна по-різному. До певного часу ви можете виключити їх із життя малюка (на практиці це працює до трирічного віку, не більше). Потім можна встановити суворий тимчасовий контроль, який «лопне», як тільки дитина стане трохи самостійнішою і незалежною від батьків. А можна піти іншим шляхом і спробувати «подружити» свою дитину з ґаджетом – зробити так, щоб взаємодія з ним приносила якомога більше користі. Як цього досягти? Розбираємось у нашому матеріалі.

Чим корисні ґаджети для дитини?

Хтось скаже, що «ґаджет» та «користь для дитини» поняття несумісні. Проте останні дослідження* довели, що це не так. Справа у специфіці поколінь: ми з вами належимо до покоління digital immigrants. Ми – іммігранти, які прийшли у сучасний світ із «докомп'ютерних» часів. Наші діти належать до покоління digital natives. Про це покоління говорять, що вони народилися зі смартфонами в руках.

Як би нам не хотілося, діджитал – це нова реальність, яка для наших дітей настільки ж звичайна, як повітря. Штучно відокремлювати дитину від ґаджетів – все одно що обмежувати їй доступ, наприклад, до книг. Це нинішнє джерело отримання інформації, без якого людині в сучасному житті непросто.

Які ж навички можна розвинути за допомогою ґаджетів?

• По-перше, це дрібна моторика та стимуляція роботи мозку: діти миттєво вчаться працювати з екраном або клавіатурою за допомогою двох рук, а це дуже корисно для взаємодії мозкових півкуль.

• По-друге, розвиток логіки та вміння вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки: на відміну від дітей далеко не кожен дорослий може розібратися, що і як натискати, «щоб запрацювало».

• По-третє, ґаджет дає можливість легко знаходити потрібну інформацію і вчить швидко орієнтуватися в інформаційному потоці.

Як «подружити» дитину з ґаджетом?

Звичайно, це не означає, що ґаджет потрібно давати дитині безконтрольно, з надією на те, що вона сама отримає від нього максимум користі. Батьки повинні контролювати не тільки час (від 4 до 6 років не більше 40 хвилин на день, молодшим школярам не більше години, дітям 10-13 років – до півтори години**), але й ту інформацію, яку споживає маленький «юзер». Що раніше ви дасте дитині зрозуміти, що ґаджет – це не суцільні «бігалки» та «стрілялки», то більше шансів на те, що у підлітковому віці вона сама навчиться відсіювати марний контент.

Як обрати навчальну платформу?

Оптимальний варіант для проведення часу з ґаджетом – не мультик, не іграшка і тим більше не YouTube. Найкраще для цього підходять освітні платформи та програми. Зараз у Мережі їх безліч, але далеко не кожна справляється зі своїм завданням. Вибрати гарну навчальну платформу в інтернеті – все одно що знайти голку у соломі. Шукати її потрібно не методом спроб та помилок, а відповідно до наступних чітких критеріїв.

Мета навчання. Справжня освітня програма не розвиває «все підряд», а дає дитині конкретні навички в певних сферах. Застосунок, який вчить одночасно рахувати, писати та вишивати хрестиком – скоріше за все, не навчить нічому. Адже розробка освітнього контенту, тим більше для дітей, потребує глибоких знань, досвіду, часу та чималого штату професіоналів (від психологів та методистів до програмістів та дизайнерів). Що ширша спеціалізація, то більші вимоги до цих пунктів. Можливості для прогресу. Навчальна програма має пропонувати дитині завдання, які плавно «прокачують» її здібності. Оптимально, якщо програма працює за принципом «від простого до складного», коли нові завдання ґрунтуються на досвіді вирішення старих завдань, але при цьому спонукають мислити ширше. Різноманітність. Дітям швидко набридають однотипні завдання, які відбивають бажання займатися далі. Що різноманітніші завдання та теми, то сильніше дитина зацікавлена ​​у проходженні курсу. Зворотний зв'язок. Дитині важливо бачити результати своїх успіхів. Нагорода або бонус за кожну правильну відповідь стимулюють викид ендорфінів і тим самим мотивують до подальшого навчання. Сюжетна лінія. Добре, якщо у застосунку є сюжет, за яким розвивається процес навчання: наприклад, потрібно знайти всі кристали або звільнити всіх звірів із кліток. Також чудово «працює» персонаж, який спілкується з дитиною від першої особи: така взаємодія робить платформу більш доброзичливою, а навчання комфортним та невимушеним. Відсутність реклами. У застосунках для дітей реклами не повинно бути в принципі: це дратівливий, маніпулятивний контент, що відволікає.

Які програми радять батьки?

Платформ та застосунків, які відповідають цим критеріям, насправді не так вже й багато. За відгуками батьків, однією із найкращих зараз вважається «ЛогікЛайк». Це освітня платформа «широкого спектру дії»: вона розрахована на вік від 4 до 12 років і пропонує дитині не один і не два, а відразу кілька десятків курсів. За статистикою, щомісяця на ній займаються понад 2 млн користувачів. Ми вирішили її протестувати, аби зрозуміти, у чому її переваги і чим вона може бути корисною для дітей.

Почнемо з того, що «ЛогікЛайк», на відміну від інших, не мобільний застосунок. Точніше, не лише він. Крім застосунку, на платформі можна займатися через браузер: це дуже зручно, адже з'являється можливість проходити навчання у різних місцях. Вдома краще посадити дитину за комп'ютер. А ось поза домом ви зможете дати дитині телефон (дані та прогрес акаунту підтягуються автоматично).

Крім того, на вебплатформі можна знайти багато інформації для вдумливих батьків: тут є добірки ігор, поради психологів про те, як мотивувати дитину до навчання, як зацікавити її математикою або навчити запам'ятовувати вірші.

Чому навчиться дитина з «ЛогікЛайк»?

Базовим тут можна вважати курс на розвиток логіки, математичних здібностей, пам'яті та уваги. Він зручно структурований за віком та рівнями складності (від початкового до ускладненого). Тільки в цьому курсі понад 2 тисячі завдань. Всі вони різнопланові:

числові ребуси та закономірності

головоломки з фігурами

симетрія

увага до деталей та інше (всього понад 20 типів завдань)

Оформлено завдання у вигляді інтерактивної гри: дитині дається задача, до якої потрібно знайти рішення. За правильну відповідь вона отримує зірочку – потім їх можна обміняти на персонажів зі спеціальних колекцій.

Крім завдань на логіку і математику на платформі є кілька десятків курсів та ігор на різні теми. Дитина може навчитися грі у шахи, розгадати судоку, ребуси та загадки. Є курси про домашніх тварин, планету Земля, материки та їхніх мешканців. За курс, який пройдено, учасник отримує іменний сертифікат (за бажанням його можна роздрукувати та повісити на стіну) та звання (профі, майстер, експерт).

Варто відзначити оформлення платформи: вона вималювана яскраво, але ненав'язливо, після занять не залишається відчуття «вирви око». Можна вибрати мову, яка зручна для дитини: є українська, російська і навіть англійська з німецькою (тож є можливість підтягнути мовні навички). Окрема вдячність розробникам «ЛогікЛайк» за нагадування про перерви: через кожні 20 хвилин дитині надходить повідомлення про те, що час відкласти ґаджет і трохи розім'ятися.

Чим цікавий «ЛогікЛайк» для батьків?

«ЛогікЛайк» – одна з небагатьох навчальних платформ, де дуже добре продумано зв'язок між завданнями та мотивацією до їх проходження. Тому курси цієї платформи захоплюють дітей так, що хочеться їх проходити без нагадувань. Крім того, всі завдання сформульовані дуже зрозуміло, тому дитина може виконувати їх сама, без допомоги батьків. Це ідеальний спосіб зайняти своє чадо, коли вам потрібний вільний час (при цьому без докорів сумління, що дитина «висить» на мультиках).

В обліковому записі своєї дитини ви можете відстежувати її прогрес і бачити всі завдання, в яких вона припустилася помилок: це допоможе вам зрозуміти, що викликає складнощі, над чим потрібно більше попрацювати. Наприклад, якщо є помилки з числовими ребусами, треба працювати над математичними здібностями. Якщо багато невдач із розташуванням та орієнтацією предметів, варто «прокачати» просторове мислення.

Насамкінець, ще один важливий плюс – це системність. Всі завдання в курсах «ЛогікЛайк» розташовані за принципом «від простого до складного». Якщо дитина виконує їх регулярно, розвиток навичок відбувається плавно та без особливих зусиль. Це не завдання із зірочкою, які іноді дають на уроках математики в школі і над якими часто доводиться думати всією сім'єю. Платформа допомагає дитині розвиватися без стресу і в тому темпі, який буде максимально комфортним.

Об'єктивно «ЛогікЛайк» можна назвати багатофункціональною розробкою, яка корисна як дітям, так і їхнім батькам. Вона не просто займе ваше чадо у різних ситуаціях – це буде легкий, ненав'язливий процес засвоєння навичок, які сьогодні не отримаєш у школі. Будьте впевнені: дитина сама відчує ефект від правильного «спілкування» з ґаджетом та ввійде у смак. Це запорука того, що й у майбутньому вона стане отримувати від нього щонайбільше користі.

* стаття американського футуролога Марка Пренськи (Marc Prensky) Digital Natives, Digital Immigrants

** рекомендації Американської академії педіатрії (АРА)

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