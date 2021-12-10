Певица показала, как выглядит ее старший сын Эмир-Рахман

Известная украинская певица и победительницы «Евровидения» Джамала поделилась семейным фото. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию фото с мужем и старшим сыном, с которыми весело провела время на ВДНХ.

«Младшему не говорите, но сегодня внезапно был очень клевый семейный выход в мир. Кибер Санта в деле», - подписала публикацию исполнительница.

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На кадрах видно, как Джамала и ее муж вывели старшего сына в свет, где он смог поесть сладости и насладится новогодней атмосферой. На одном из кадров 3-летний Эмир-Рахман позирует на камеры в окружении эльфов, а также на руках у родителей и возле новогодней елки.

Поклонники отметили, что старший сын певицы сильно похож на нее и оставили свои мнения в комментариях:

«Вы такие настоящие и добрые», «Сынок красавчик», «Какой же клёвый этот человек-пружина», «Ребята вы замечательны!», «Эмирка уже взрослый такой. Оченьпохож на маму», «Хорошая семья, а сынок копия Джамалы».

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