Эмбер Херд продемонстрировала, как совмещает тренировки и воспитание дочери

В начале июля бывшая супруга Джонни Деппа, с которой он до сих пор судится, Эмбер Херд объявила о том, что впервые стала мамой. Дочь актрисы родилась еще в апреле и выносила ее суррогатная мать, так как сама Эмбер не могла этого сделать по медицинским показателям.

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На днях скандальная Херд решила обнародовать новые фотографии с подросшей Уной Пейдж. На своей странице в Инстаграм звезда «Аквамена» показала, как совмещает спортивные тренировки и уход за пятимесячной девочкой. На снимках Херд позировала в облегающем наряде. Одной рукой актриса поднимала гантели, а в другой держала маленькую дочь.

«Многозадачная мама», — подписала свежие кадры Эмбер.

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