Ева Лонгория восхитила трогательным фото с подросшим сыном
Актриса показала, как проводит время с 3-летним сыном
Читайте также: Ева Лонгория похвасталась подросшим сыном и мужем-бизнесменомИзвестная актриса и звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала подросшего сына. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала совместное фото с 3-летним сыном Сантьяго Энрике Бастоном.
Отметим, что звезда частенько делится снимками со своим первенцем. Она не может нарадоваться, что стала мамой. Ведь впервые она стала матерью в 2018 году, когда ей было 42 года.
Предлагаем посмотреть, как проводит время Ева Лонгория со своим сыном:
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