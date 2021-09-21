Актриса показала, как проводит время с 3-летним сыном

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Известная актриса и звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала подросшего сына. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала совместное фото с 3-летним сыном Сантьяго Энрике Бастоном.

Ева Лонгория с сыном instagram.com/evalongoria

Отметим, что звезда частенько делится снимками со своим первенцем. Она не может нарадоваться, что стала мамой. Ведь впервые она стала матерью в 2018 году, когда ей было 42 года.

Предлагаем посмотреть, как проводит время Ева Лонгория со своим сыном:

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