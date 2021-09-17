Юморист показал маленького сына.

Народный артиста РФ, писатель и юморист Евгений Петросян в честь своего дня рождения, которое состоялось 16 сентября, поделился семейным снимком. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал милое фото с женой и сыном.

На кадре 32-летняя жена 76-летнего юмориста сидит на стуле и придерживает маленького сына, который отвернулся от объектива камеры. Также на фото изображен сам артист, который стоит позади жены и мило улыбается своему сыну Вагану.

«Жизнь продолжается!» - подписал фотографию артист.

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