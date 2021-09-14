В 4-летнем возрасте у мальчика обнаружили поражение мозга.

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Украинская исполнительница и эксперт шоу "Співають всі" Мята (Юлия Загорская) впервые публично рассказала о проблемах со здоровьем у 13-летнего сына Юрия. В откровенном интервью для программы "Зірковий шлях" артистка призналась, что, когда мальчику исполнилось 4 года, он начал регрессировать в развитии. Звездная мама водила сына к врачам и на различные обследования, но никто не мог поставить точный диагноз. Знаменитости все-таки удалось найти опытного специалиста, который обнаружил у маленького Юры поражение мозга.

"У него на головном мозге два рубца - то есть это как инсульт произошел, они не заживают. У нас таких детей даже негде было лечить в то время. Мы нашли единственную клинику и одного врача, который правильно поставил диагноз", - поделилась Мята.

По словам певицы, ее сын до 10 лет ходил в специализированную частную школу. А последние три годы мальчик учится в государственном учебном заведении в инклюзивном классе. Мята отметила, что пока в Украине катастрофически мало школ для детей с особенностями развития.