Звездные родители устроили имениннику вечеринку с пейнтболом.

В понедельник, 6 сентября, сын рэпера Потапа и его бывшей супруги Ирины Горовой, Андрей Потапенко отпраздновал день рождения. Мальчику исполнилось 13 лет. Звездные родители решили устроить имениннику вечеринку. На праздник пригласили самых близких друзей Андрея, его бабушек, дедушек и старшую сестру Наталью.

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На своей странице в Инстаграм Потап показал кадры с празднования. Судя по видео, семейство отмечало в одном из загородных комплексов. Сначала именинник веселился на огромном батуте, позже играл с гостьями в пейнтбол, а после активного отдыха задул свечи за праздничным столом.

Отметим, что нынешней супруги Потапа не было на вечеринке. По словам продюсера Настя Каменских, не смогла посетить праздник так, как отправилась за границу на концерты.

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой Скриншот

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina

День рождения сына Потапа и Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina

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