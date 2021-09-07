Криштиану Роналду показал, как проводит время с детьми: фото
Футболист опубликовал новые фото с Джорджиной Родригес и детьми.
Известный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал трогательные фото с семейного отдыха, на которых он весело проводит время с детьми и невестой. На своей странице в Инстаграм спортсмен выложил серию фото с прогулки в Англии, где располагается тренерский штаб его нового клуба «Манчестер Юнайтед».
«И кто сказал, что в Манчестере нет солнца?» - подписал кадры он.
Стоит отметить, что невеста футболиста Джорджина Родригес тоже опубликовала серию снимков с совместного отдыха с детьми. На фото звездные родители и дети прогуливаются с овцами, пьют горячие напитки и получают солнечные ванны.
«Как я скучала по жизни в Великобритании»,- написала под кадрами модель.
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