У Александра Бережка родился третий ребенок

Актер юмористического проекта «Дизель-Шоу» в третий раз стал отцом. 26 марта супруга 42-летнего шоумена Алена родила девочку. Малышка родилась в 6 часов 19 минут с весом 3 125 грамм и ростом — 52 сантиметра.

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О пополнении в семье счастливые родители сообщили в Инстаграм-сторис. Позже в аккаунте «Дизель-Студио» появилось первое фото Александра и Алены с новорожденной дочерью, а в описании к снимку было поздравление от коллег Бережка.

«Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, каким нелегким было это ожидание, и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем сияет все ярче. Мы от всей души поздравляем наших Бережков. Пусть ваша девочка растет здоровой, улыбающейся, счастливой. И под мирным небом!», — пожелали актеры «Дизель-Шоу».

Напомним, что у Александра и Алены есть двое старших детей — сыновья Глеб и Лукьян.

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