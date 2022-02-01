41-летний рэпер спустя два месяца после смерти 5-месячного сына снова станет отцом

5 детей за 2 года: Экс-супруг Мэрайи Кэри станет отцом в восьмой раз instagram.com/nickcannon

Известный американский рэпер и актер Ник Кэннон станет отцом. Бывший супруг певицы Мэрайи Кэри и его новая возлюбленная модель Бре Тиез готовятся к появлению малыша. Пара в своем доме в Малибу устроили вечеринку baby shower, пишет TMZ.

На мероприятии по случаю беременности Тиез присутствовали только родные и близкие люди. Чтобы узнать пол малыша, взорвали хлопушки, из которых вылетели конфетти голубого цвета. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Бре носит под сердцем сына.

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Влюбленные не афишируют беременность и дату родов. Так как хотят личную жизнь скрыть от общественности.

Стоит отметить, что у рэпера уже есть 10-летние близнецы от первой жены Мерайи Кэри, 2-летняя дочь и 4-летний сын от модели Бриттани Бел и 7-месячные сыновья-близнецы от Эбби Де Ла Росси.

Также известно, что Ник Кэннон в декабре 2021 года потерял 5-месячного сына, который заболел раком.

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