Еще не закончился 2021 год, а уже можно подводит итоги следующего, и назвать знаменитостей, которые станут родителями в 2022 году, ведь они уже объявили общественности, что скоро станут мамой или папой.

Ivona представляет подборку звезд, которые объявили в 2021 году о своей беременности.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

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