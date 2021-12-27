ТОП-5 звездных пар, которые станут родителями в 2022 году
Узнайте, к кому из звезд прилетит аист в наступающем году
Еще не закончился 2021 год, а уже можно подводит итоги следующего, и назвать знаменитостей, которые станут родителями в 2022 году, ведь они уже объявили общественности, что скоро станут мамой или папой.
Ivona представляет подборку звезд, которые объявили в 2021 году о своей беременности.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Эшли Грэм и Джастин Эрвин
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