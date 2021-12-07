Беременная Дженнифер Лоуренс показала округлившейся живот: фото
Актриса ждет первенца
Известная американская актриса и звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс вышла в свет в роскошном платье, которое не скрывает беременные живот знаменитости. Она появилась на красной дорожке премьеры фильма «Не смотрите вверх», в котором сыграла главную роль.
Читайте также: Дженнифер Лоуренс беременна первенцемНа фото видно, что для светского выхода знаменитость предпочла расшитое стразами платье Dior с накидкой и украшениях Tiffany & Co. Волосы она собрала в легкий пучек, а макияж сделала в естественных оттенках.
Отметим, что актриса и ее супруг Кук Марони ждут первенца. В скором времени ожидается, что Лоуренс родит.
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