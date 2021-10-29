Футболист поделился снимком УЗИ

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Известный португальский футболист Криштиану Роналду станет отцом близнецов. На своей странице в Инстаграм он опубликовал снимок УЗИ, под которым сообщил, что его девушка Джорджина Родригес беременна двумя детьми.

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами», – подписал кадры Роналду.

Отметим, что идентичными снимками и подписями под ними поделилась и сама Джорджина. В своих публикациях пара не только сообщила, что ожидает пополнение, но и намекнула, кто у них будет. Под снимками Криштиану и Джорджина оставили смайлики двух младенцев-мальчиков.

К слову, у пары уже есть общий ребенок – 3-летняя дочь Алана. Также у спортсмена есть 11-летний сын Криштиану-младший от женщины, чье имя засекречено, 4-летние близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. А теперь Джорджина Родригес носит под сердцем двух мальчиков-близнецов.

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