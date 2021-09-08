Сестра Ким Кардашьян во второй раз станет мамой.

Одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей мира, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности. 24-летняя сестра Ким Кардашьян обнародовала в Инстаграм трогательное видео, где показала, как родные отреагировали на ее вторую беременность.

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В ролике можно увидеть, как Кайли вместе с бойфрендом Трэвисом Скоттом и их трехлетней дочерью Сторми посещает кабинет УЗИ. Также модель рассекретила, как сообщила Крис Дженнер о том, что она вскоре снова станет бабушкой. Пол будущего ребенка и предварительную дату родов Кайли пока держит в тайне, однако на видео у нее уже довольно большой животик.

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