В Украине разрешена массовая вакцинация от коронавируса для детей от 12 лет. И теперь те подростки, которым исполнилось 14 лет, могут получить денежное вознаграждение за сделанные две дозы вакцины. Их включили в программу «є-Підтримка». И уже с понедельника, 7 февраля им начнут выдавать «Вовину» тысячу. Такое постановление принял Кабмин 2 февраля. 

Как ребенок может получить ковидную тысячу

Для получения денег ребенку будет нужен паспорт и индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (подойдут данные кого-то из родителей).

Также нужно будет зарегистрировать ребенка в приложении «Дія» и открыть ему счет в одном из банков-партнеров программы «є-Підтримка» (на сегодня их 8).

Как и для взрослых, деньги поступят на виртуальную карту: выпуск физических карт для начисления «ковидной» тысячи в правительстве обещают наладить не раньше, чем со второго квартала года.

Чтобы получить тысячу, придется открыть счет
Чтобы получить тысячу, придется открыть счет
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Куда подростки смогут потратить деньги

Для детей значительно расширили список сфер, в каких они смогут потратить "Вовину тысячу". Кроме книг, театров, поездок, подросткам разрешат оплачивать с виртуальной карты: 

  • образование (дошкольное, внешкольное, профессионально-техническое, высшее, занятие в секциях, кружках и лагерях);
  • питание в столовых учебных заведений;
  • проживание в общежитиях учебных заведений;
  • покупку товаров спортивного назначения и учебных принадлежностей.

Остается один вопрос: хватит ли денег у государства на эту инициативу? Ведь параллельно с тысячей для подростков в стране планируют раздавать еще один «пряник» - дополнительные 500 грн тем, кто получил третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Правда, в Минфине говорят, что это инициатива Зеленского и потому она в приоритете у государства. Так что в случае нехватки средств правительство готово инициировать изменения в госбюджет.

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