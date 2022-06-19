Сегодня многие из нас страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Его частые спутники - панические атаки и нервные срывы. Как помочь в такой ситуации? Рассказывает психолог

ПТСР: как помочь человеку во время нервного срыва/фото pinterest

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участие в военных действиях,

смерть близких,

физическое насилие и т.п.

Признаков ПТСР множество:

бессонница,

потеря аппетита,

чувство напряжения,

тревоги,

раздражительность,

депрессии,

острые и трудно контролируемые приступы гнева или отчаяния, стремление забыться и нежелание жить.

Из-за войны в Украине многие украинцы получили тяжелые психоэмоциональные травмы. Частый их спутник — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Его причиной могут быть самые разные события и ситуации:

Если вы наблюдаете у себя такие симптомы или у своих близких, лучше обратиться к психотерапевту, чтобы он подобрал комплексное лечение. Но также важно знать, что делать, когда у человека с ПТСР случается паническая атака. Об этом нам рассказала клинический психолог Оксана Чайка.

Как остановить приступ страха и паники

Помогут несложные, но четкие действия:

1. попросите человека ритмично дышать;

2. установите визуальный контакт, попросите его смотреть на вас;

3. не менее важен и контакт вербальный. Поинтересуйтесь: «Вы меня слышите?»;

4. если человек позволяет, то можно дотронуться или постараться размять пострадавшему руки;

5. всех любопытных лучше попросить удалиться;

6. сориентируйте человека в реальности. Это можно сделать с помощью фраз: «Тут много людей, это площадь (улица), вы

испугались»;

7. напомните о социальном окружении потерпевшего. Спросите: «Есть ли кто-то у вас дома? Кому можно позвонить?»;

8. сделайте акцент на безопасности, но при этом не давайте неоправданных надежд и не разбрасывайтесь фразами вроде «Это

нормальная реакция человека на ненормальные обстоятельства». Лучше помочь человеку вернуться в «здесь и сейчас», а для

этого спросить: «Что вы видите? Где находитесь?»;

9. также важно помочь взять контроль над своими действиями и поинтересоваться: «Как все началось?», «Что вы делали?»;

10. после того как первый шаг противошоковой терапии пройден, нужно создать условия комфорта. Обнимите человека за плечи со спины. Это простое действие придаст ему уверенности и создаст ощущение защищенности. Можно также прикрыть его плечи теплым одеялом.

При панической атаке нужно дышать в кулек/фото depositphoto.com

Есть, пить и зевать

Нужно предлагать человеку с ПТСР простую негазированную воду из расчета 30 г на 1 кг веса в сутки. То есть человеку с весом около 70 кг необходимо выпить около 2 литров воды. Бывает, что холодная вода не пьется, тогда можно пить и теплую, но только не чай и и не кофе. Также следите, чтобы человек регулярно питался и... зевал, притом как можно больше, минимум 3 раза в сутки по 5 минут. Зачем? При стрессе в первую очередь зажимается диафрагма, а зевота расслабляет ее и, следовательно, снимает напряжение всего организма. Кроме этого зевать нужно, чтобы обеспечить приток крови к мозгу и включить его в работу.

Чтобы преодолеть страх, человек должен рассказывать о том, что случилось, что его беспокоит, чего он боится, а вот «вброс» новой информации о событиях следует ограничить.

Лучше попросите пострадавшего вспомнить что-то приятное и подробно рассказать об этом, при этом не один раз.

Вода помогает справиться с волнением/фото depositphoto.com

Профилактика нервного срыва

Если вы видите, что ваш близкий человек на грани срыва, постарайтесь включить его в те процессы, в которых он был задействован ранее: просите вынести мусор, постирать, помочь купить продукты, перебрать вещи, пойти погулять. Возможно, вы столкнетесь с агрессией: «Вокруг такие события, а ты со своим мусором!».

Подобные выпады — лишь признак острого эмоционального состояния, на них не надо реагировать: нужно мягко и как бы между прочим предложить что-то, что выведет человека из состояния «залипания» на негативной информации.

Такое переключение на бытовые моменты позволяет поменять волну, и человек уже не вернется в прежнее состояние полностью, даже если снова погрузится в переживания.

Важно также переключаться на что-то успокаивающее и уравновешивающее и задействовать мелкую моторику, ведь на кончиках пальцев находится большое количество рецепторов, которые гармонизируют эмоции человека. Что делать? Любую работу по дому, вышивать, шить, рисовать.

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