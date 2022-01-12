Лимонный мармелад без сахара: ни грамма на талии
Ингредиенты
- тертая цедра лимона – 1 ст. л.
- желатин – 50 г
- сок лимона – 350 г
- стевия
Способ приготовления
- Натрите цедру лимона, а затем выдавите сок лимона.
- Сок с цедрой доведите до кипения и проварите на маленьком огне около 5 мин. Процедите.
- В жидкость добавьте желатин и размешайте. Когда желатин полностью растворится, добавьте стевию и еще раз тщательно перемешать.
Кстати, вместо желатина можно использовать агар-агар. И застывает он быстрее!
- Когда жидкость немного остынет, вылейте её в прямоугольный контейнер, дно которого покрыто бумагой для выпечки.
- Форму с мармеладом поставьте в холодильник на 10 часов.
- Достаньте застывший мармелад из холодильника, изымите вместе с бумагой из формы, переверните пласт на разделочную доску, нарежьте острым ножом на небольшие квадратики.
Хранить готовый мармелад можно в холодильнике.
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