Ингредиенты

  • тертая цедра лимона – 1 ст. л.
  • желатин – 50 г
  • сок лимона – 350 г 
  • стевия

Способ приготовления

  1. Натрите цедру лимона, а затем выдавите сок лимона.
  2. Сок с цедрой доведите до кипения и проварите на маленьком огне около 5 мин. Процедите. 
  3. В жидкость добавьте желатин и размешайте. Когда желатин полностью растворится, добавьте стевию и еще раз тщательно перемешать. 

    Кстати, вместо желатина можно использовать агар-агар. И застывает он быстрее!

  4. Когда жидкость немного остынет, вылейте её в прямоугольный контейнер, дно которого покрыто бумагой для выпечки.
  5. Форму с мармеладом поставьте в холодильник на 10 часов.
  6. Достаньте застывший мармелад из холодильника, изымите вместе с бумагой из формы, переверните пласт на разделочную доску, нарежьте острым ножом на небольшие квадратики.

Хранить готовый мармелад можно в холодильнике. 

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