Календарь церковных праздников на февраль 2023
В 2023 году февраль месяц богат на праздники, а особенно на церковные. В феврале 2023 года согласно церковному календарю украинцы будут отмечать несколько больших религиозных праздников и событий: Сретение Господне, Собор трех Святителей и другие, а также праздник Масленицы и начало Великого поста. В этой статье мы расскажем, какие церковные праздники в феврале2023 года. Вашему вниманию календарь церковных праздников в феврале 2023 года.
Церковные праздники в феврале 2023 года - календарь
1 февраля — преподобного Макария Египетского, Макария Печерского;
2 февраля — преподобного Евфимия Великого;
3 февраля — преподобного Максима Исповедника;
4 февраля — апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария;
5 февраля — священномученика Климента, епископа Анкирского;
6 февраля — преподобной Ксении, мучеников Вавилы, Тимофея и Агалия;
7 февраля — святого Григория Богослова;
8 февраля — преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;
9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоуста;
10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;
11 февраля — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
12 февраля — Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;
13 февраля — мучеников Кира и Иоанна, святого Никиты;
14 февраля — мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана;
15 февраля — Сретение Господне;
16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны;
17 февраля — Промытаря и Фарисея;
18 февраля — святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
19 февраля — преподобных Вукола и Варсонофия;
20 февраля — преподобных Луки и Парфения; начало Масленицы.
21 февраля — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;
22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;
23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;
24 февраля — блудного сына священномученика Власия;
25 февраля — святителей Мелетия и Антония, святителя Алексия Киевского;
26 февраля — преподобных Мартиниана, Зои, Светланы, Стефана; конец Масленицы.
27 февраля — равноап. Кирилла, учителя славян; начало Великого поста;
28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.