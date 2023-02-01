Узнайте, какие церковные праздники в феврале будут отмечать украинцы.

В 2023 году февраль месяц богат на праздники, а особенно на церковные. В феврале 2023 года согласно церковному календарю украинцы будут отмечать несколько больших религиозных праздников и событий: Сретение Господне, Собор трех Святителей и другие, а также праздник Масленицы и начало Великого поста. В этой статье мы расскажем, какие церковные праздники в феврале2023 года. Вашему вниманию календарь церковных праздников в феврале 2023 года.

Церковные праздники в феврале 2023 года - календарь

1 февраля — преподобного Макария Египетского, Макария Печерского;

2 февраля — преподобного Евфимия Великого;

3 февраля — преподобного Максима Исповедника;

4 февраля — апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария;

5 февраля — священномученика Климента, епископа Анкирского;

6 февраля — преподобной Ксении, мучеников Вавилы, Тимофея и Агалия;

7 февраля — святого Григория Богослова;

8 февраля — преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;

9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоуста;

10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;

11 февраля — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;

12 февраля — Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

13 февраля — мучеников Кира и Иоанна, святого Никиты;

14 февраля — мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана;

15 февраля — Сретение Господне;

16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны;

17 февраля — Промытаря и Фарисея;

18 февраля — святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;

19 февраля — преподобных Вукола и Варсонофия;

20 февраля — преподобных Луки и Парфения; начало Масленицы.

21 февраля — великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;

22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;

23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;

24 февраля — блудного сына священномученика Власия;

25 февраля — святителей Мелетия и Антония, святителя Алексия Киевского;

26 февраля — преподобных Мартиниана, Зои, Светланы, Стефана; конец Масленицы.

27 февраля — равноап. Кирилла, учителя славян; начало Великого поста;

28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.