Популярность cтарого Нового года растет и все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику. Ведь в отличиt от Нового года, этот праздник более спокойный и ему несвойственна суета. Что касается блюд, то и здесь не обошлось без игр. Распространенной традицией в ночь на старый Новый год остается лепка и варка вареников, часть которых с сюрпризами. Именно по этим сюрпризам можно и предсказать, что ждет вас в новом году. Собрали четыре рецепта, которые вы можете приготовить для уютного ужина.

Узвар классический

Ингредиенты

Сушеные яблоки - 1,5 стакана

Сушеные груши - 1,5 стакана

Чернослив

Изюм

Сахар, мед

Вода - 5 л.

Мелисса сушеная - 2 ст. л.

14 января – Васильев день. Этот день посвящали гаданиям, поскольку считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

Способ приготовления

Сухофрукты нужно промыть теплой водой несколько раз, тщательно очистить их от песка и остатков почвы. Затем положить сухие груши в большую кастрюлю, залить горячей водой, поставить на слабый огонь и накрыть крышкой. Через 10 минут следует добавить сухие яблоки, затем чернослив, а через 5 минут - изюм и мелиссу. Когда все сухофрукты будут готовы, нужно довести узвар до кипения, снять с огня и заправить медом и сахаром по вкусу. Узвар это обрядовый напиток у славян, который традиционно подается к рождественскому столу. Его основу составляют ягоды, фрукты и травы залитые кипятком. Этот сладкий отвар издревле считается символом рождения Иисуса Христа. Если фрукты достаточно сладкие, то можно вообще не использовать сахар. Напиток не должен быть приторно-сладким – вкус самих фруктов должен быть основным. Готовый узвар нужно поставить в холодное место и дать ему настояться. Процедите напиток, отделив жидкость от мякоти фруктов. Можно добавить воды, если узвар густой. Залить его в кувшин.

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Очень простой способ для предсказывания судьбы – это гадание на зернах. Для этого надо взять любую крупу, высыпать в тарелочку. А затем загадать желание и зачерпнуть горсть зерен, которые и надо пересчитать. Если зерен будет четное число, загаданное сбудется.

Кутья рисовая

Ингредиенты

Рис – 2 ст.

Арахис в шоколаде – 100 г

Арахис (сырой) – 100 г

Цукаты – 100 г

Мак – 50 г

Сахар или мед – по вкусу

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Способ приготовления

Рис промываем, заливаем 4 стаканами воды, варим до готовности. Остужаем. Мак мелем на кофемолке, заливаем кипятком. Смешиваем отваренный рис, цукаты, сырой арахис и мак с сахаром. Добавляем арахис в шоколаде, шоколадная глазурь которого, сделает кутью немного коричневой. Аккуратно мешаем. Если необходимо, сахар добавляем по вкусу.

Совет: для приготовления кутьи отлично подойдет пропаренный рис.

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Голубцы с морковью и перцем

Ингредиенты

Капуста - 500 г.

Морковь - 200 г.

Болгарский перец - 300 г.

Лук репчатый - 200 г.

Сельдерей (зелень) - 50 г.

Чеснок - 1 головка.

Сметана - 200 г.

Масло растительное - 100 г.

Соль - по вкусу.

Способ приготовления

В большую кастрюлю с водой, поместите капусту, на медленном огне доведите до кипения. Накройте крышкой, пускай немного попарится. Нарежьте мелко лук, морковь, сладкий болгарский перец и зелень сельдерея. Выложите все на сковородку и немного протушите с растительным маслом. Добавьте толченый чеснок ,посолите. Из капустных листьев и полученного фарша сформируйте голубцы. Уложите их на противень, залейте сверху сметаной и запеките в духовке.

pixabay.com

Вареники с картошкой и грибами

Ингредиенты

Мука - 300 г

Вода - 175 мл

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Картофель - 4 шт.

Грибы - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Способ приготовления

Муку просеять в большую миску, добавить соль. В центре сделать лунку, влить растительное масло и воду. Замесить эластичное тесто. Картофель почистить и отварить до мягкости в подсоленной воде. Слить жидкость и хорошо размять. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить нарезанные грибы и готовить до золотистого цвета. Посолить и поперчить, добавить к картофельному пюре и перемешать. Тесто тонко раскатать, вырезать кружочки и положить в центр по ложке начинки. Защипать края. Готовить вареники в подсоленной воде около 5-7 минут.

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