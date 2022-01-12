Что приготовить на cтарый Новый год: четыре необходимых блюда
Популярность cтарого Нового года растет и все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику. Ведь в отличиt от Нового года, этот праздник более спокойный и ему несвойственна суета. Что касается блюд, то и здесь не обошлось без игр. Распространенной традицией в ночь на старый Новый год остается лепка и варка вареников, часть которых с сюрпризами. Именно по этим сюрпризам можно и предсказать, что ждет вас в новом году. Собрали четыре рецепта, которые вы можете приготовить для уютного ужина.
Узвар классический
Ингредиенты
- Сушеные яблоки - 1,5 стакана
- Сушеные груши - 1,5 стакана
- Чернослив
- Изюм
- Сахар, мед
- Вода - 5 л.
- Мелисса сушеная - 2 ст. л.
14 января – Васильев день. Этот день посвящали гаданиям, поскольку считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.
Способ приготовления
- Сухофрукты нужно промыть теплой водой несколько раз, тщательно очистить их от песка и остатков почвы. Затем положить сухие груши в большую кастрюлю, залить горячей водой, поставить на слабый огонь и накрыть крышкой.
- Через 10 минут следует добавить сухие яблоки, затем чернослив, а через 5 минут - изюм и мелиссу.
- Когда все сухофрукты будут готовы, нужно довести узвар до кипения, снять с огня и заправить медом и сахаром по вкусу.
Узвар это обрядовый напиток у славян, который традиционно подается к рождественскому столу. Его основу составляют ягоды, фрукты и травы залитые кипятком. Этот сладкий отвар издревле считается символом рождения Иисуса Христа.
- Если фрукты достаточно сладкие, то можно вообще не использовать сахар. Напиток не должен быть приторно-сладким – вкус самих фруктов должен быть основным.
- Готовый узвар нужно поставить в холодное место и дать ему настояться.
- Процедите напиток, отделив жидкость от мякоти фруктов. Можно добавить воды, если узвар густой. Залить его в кувшин.
Очень простой способ для предсказывания судьбы – это гадание на зернах. Для этого надо взять любую крупу, высыпать в тарелочку. А затем загадать желание и зачерпнуть горсть зерен, которые и надо пересчитать. Если зерен будет четное число, загаданное сбудется.
Кутья рисовая
Ингредиенты
- Рис – 2 ст.
- Арахис в шоколаде – 100 г
- Арахис (сырой) – 100 г
- Цукаты – 100 г
- Мак – 50 г
- Сахар или мед – по вкусу
Способ приготовления
- Рис промываем, заливаем 4 стаканами воды, варим до готовности. Остужаем.
- Мак мелем на кофемолке, заливаем кипятком.
- Смешиваем отваренный рис, цукаты, сырой арахис и мак с сахаром.
- Добавляем арахис в шоколаде, шоколадная глазурь которого, сделает кутью немного коричневой.
- Аккуратно мешаем. Если необходимо, сахар добавляем по вкусу.
Совет: для приготовления кутьи отлично подойдет пропаренный рис.
Голубцы с морковью и перцем
Ингредиенты
- Капуста - 500 г.
- Морковь - 200 г.
- Болгарский перец - 300 г.
- Лук репчатый - 200 г.
- Сельдерей (зелень) - 50 г.
- Чеснок - 1 головка.
- Сметана - 200 г.
- Масло растительное - 100 г.
- Соль - по вкусу.
Способ приготовления
- В большую кастрюлю с водой, поместите капусту, на медленном огне доведите до кипения. Накройте крышкой, пускай немного попарится.
- Нарежьте мелко лук, морковь, сладкий болгарский перец и зелень сельдерея.
- Выложите все на сковородку и немного протушите с растительным маслом.
- Добавьте толченый чеснок ,посолите.
- Из капустных листьев и полученного фарша сформируйте голубцы.
- Уложите их на противень, залейте сверху сметаной и запеките в духовке.
Вареники с картошкой и грибами
Ингредиенты
- Мука - 300 г
- Вода - 175 мл
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Картофель - 4 шт.
- Грибы - 250 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло растительное - 2 ст. л.
Способ приготовления
- Муку просеять в большую миску, добавить соль. В центре сделать лунку, влить растительное масло и воду. Замесить эластичное тесто.
- Картофель почистить и отварить до мягкости в подсоленной воде. Слить жидкость и хорошо размять.
- В сковороде разогреть растительное масло и обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить нарезанные грибы и готовить до золотистого цвета. Посолить и поперчить, добавить к картофельному пюре и перемешать.
- Тесто тонко раскатать, вырезать кружочки и положить в центр по ложке начинки. Защипать края. Готовить вареники в подсоленной воде около 5-7 минут.
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