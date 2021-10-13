13 октября - день без бюстгальтера. Интересные факты, глупый миф и веселые шутки только для тех, кто познал суть фразы "дом - это место, где можно снять лифчик"

13 октября – всемирный день без бюстгальтера, а значит – день свободы, который поймут только женщины. И никакого сексизма, феминизма – только физиология. У кого-то больше, у кого-то меньше, но грудь есть у каждой представительницы слабого пола, и каждая из нас знает, что такое «счастье снять лифчик». И именно сегодня – день такого счастья, который мы решили отметить интересными фактами, мифами и жизненными шутками, которые «улыбнут» каждую.

Факт 1. В среднем производители белья в год зарабатывают от 16 до 20 млрд $ на производстве только этого аксессуара. Для сравнения, ВВП Исландии (той самой, которая удивила мир своими футболистами и которая очень холодная) – около 19 млн $.

Факт 2. Самый дорогой в мире бюстгальтер стоит 12,5 млн $(почти ВВП Исландии) – он украшен 3900 камнями, среди которых достаточно много бриллиантов и рубинов.

Факт 3. Изобретатель первого лифчика, которая получила патент на изобретение была американка Мери Фелпс Джекоб, которая в 1914 пошла на вечеринки в «бесспинном лифчике». Изделие было сшито из двух носовых платков и тесемок. Вещица сразу привлекла внимание барышень, но муж Мери решил, что это временное явление и патент нужно срочно продать, пока на него есть спрос. Мери продала свое изобретение братьям Уорнерам за 1500 долларов, а за следущие 30 лет компания братьев заработала на производстве этого аксессуара 15 мнлн баксов.

Знакомо?

Факт 4. Пуш-ап родился в 1935 году в США, а «мамой» его была эмигрантка из России Ида Розенталь.

Факт 5. Размерная сетка для бюстгальтера в следующем году отметит росно 100 лет – она появилась в 1922 году. До этого времени лифчики шились индивидуально на заказ. Сегодня в мире существует две размерные сетки - европейская (учитывающая и объем под грудью, и глубину чашек) и итальянская (не учитывающая объем под грудью). Но все эксперты в один голос уверяют – в какой бы стране мы не покупали лифчик – обязательно нужно мерить.

Только так!

И, на «посошок» - считается, что лифчик может вызвать рак груди, что является полной чушью. Многолетние исследования маммологов указывают на то, что рак молочной железы зависит прежде всего от возраста и генетической предрасположенности, а лифчик тут не при чем.