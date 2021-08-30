Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 31 августа.

Запреты дня 31 августа 2021: Что нельзя делать на Флора и Лавра freepik.com

Во вторник, 31 августа 2021 года, православная церковь почитает святых братьев, мучеников Флора и Лавра. В народном календаре бытовали следующие названия праздника: «Фролов день», «Лошадники», «Лошадиный праздник», «Конский праздник».

Что нельзя делать на Флора и Лавра 31 августа 2021?

брать в долг, иначе будете весь год ходить в должниках

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конфликтовать носить старую и неудобную обувь – к неудачам

надевать черное – можно накликать беду (не касается тех, кто в трауре)

Приметы и поверья на Флора и Лавра 31 августа 2021

Святые Флор и Лавр считались покровителями лошадей. Поэтому 31 августа особо ухаживали за этими животными. Их кормили вкусняшками, обрызгивали святой водой и не использовали в работе на поле или огороде. Существовало поверье, согласно которому, тот, кто оседлает лошадь на Флора и Лавра, вскоре сломает ногу.

На праздник хозяйки пекли печенье в форме подковы или в виде лошадей, но с двумя головами.

Также 31 августа было принято молиться святым братьям об исцелении физических и психических заболеваний.

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Если 31 августа лошади ведут себя неспокойно - будет ненастная погода.

Лошадь храпит – примета того, что будет ветер, а если фыркает – стоит ждать дождя.

Конь на Флора и Лавра трясет головой, а после поднимает ее кверху – к ливню.

Низкие облака в этот день предвещали непогоду.

День жаркий, а солнце за облаками скрылось – скоро пойдет дождь.

Багрово-красная звезда - к ветру и дождю.

Существовало и множество погодных примет для этого дня. В первую очередь, наши предки составляли прогноз по поведению лошадей.

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Именины 31 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Ерм, Ермипп, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Полиен, Серапион, Софроний, Флор, Христофор, Иулиания, Иулитта.

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