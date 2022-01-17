В этот праздник было принято готовить кутью и гадать на суженого

Во вторник, 18 января 2022 года, православные христиане отмечают Крещенский Сочельник. В народе праздник называли Голодная кутья или Голодный вечер. В эти сутки прекращались сытные застолья. Православные готовились к празднику Крещения.

Народные традиции празднования Крещенского Сочельника 18 января 2022

Христиане восточного обряда (православные) готовятся к большому двунадесятому празднику Крещения Господня (19 января). Вечером накануне отмечают «Сочельник» — готовят «сочиво» или «кутью». В блюдо, которое делают из риса и пшеницы, добавляют мак, мед, изюм, другие сухофрукты.

Весь день 18 января принято было поститься, пить только воду. Утром шли в храм, а на вечер готовили постную трапезу. Обычно на стол ставили компот из сухофруктов, вареники с грибами, картофель, а также салат из квашеной капусты. Вечером садились за стол после того, как глава семьи окропит дом святой водой.

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Кроме религиозной традиции, вечер перед Крещением связан с гаданиями. Девушки, как водится, гадали на суженого. Самым простым способом было — просто выйти на улицу и подождать первого встречного. Если девушка встречала молодого парня — выйдет в этом году замуж, а если старого — год сложным будет.

Также можно было погадать, с какой стороны прибудет суженный. Для этого девушка бросала за забор сапог или ботинок. В какую сторону носок покажет — оттуда и будущий муж прибудет.

После полуночи принято было идти за водой к водоемам, также собирали снег. В народе верили, что вода, собранная в точь с 18 на 19 января обладает целебной силой и продлевает красоту и молодость. Так, девушки часто умывались в ночь 18 января снегом, а также собранной на Крещение водой.

Чего нельзя делать на Крещенский Сочельник 18 января 2022

Запреты дня связаны с верой предков, что перед праздником Крещения разгуливает нечисть. В народе верили, что она может принято образ животного — кошки, собаки, свиньи, или даже перевоплотиться в человека — в соседа, например. Потому перед Крещением старались не покидать своего двора — ходили только в храм.

Также 18 января нельзя:

ругаться, ссориться

обманывать кого-либо

делать сложную работу

принимать пищу — постились до вечера.

Другие праздники 18 января 2022

День праздничного ожидания

День зажигания маяка

Славянский день Интра

День технического обслуживания

День избавления мира от причудливых диет

День памяти священномученика Феопемпта Никомидийского

День толкового словаря

Именины 18 января 2022

По православному календарю День ангела отмечают Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий.

По католическому — Волузиан, Маргарита, Приска.

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