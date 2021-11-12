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Запреты дня 13 ноября 2021: что нельзя делать на Никодимов день freepik.com

В субботу, 13 ноября 2021 года, православные христиане чтут память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, и преподобной Мавры. В народном календаре эту дату называют Никодимов день, Спиридон и Никодим, Маврин день или Рыбник.

Что нельзя делать на Никодимов день 13 ноября 2021?

ссориться (особенно рыбакам)

общаться с малознакомыми людьми

брать и давать в долг

рассказывать свои сны

начинать новые дела

Приметы и традиции на Никодимов день 13 ноября 2021

На Никодимов день продолжаются народные гуляния в честь рыбаков и охотников. На столах непременно появлялись блюда из рыбы и дичи. Так как охота и зимняя рыбалка — мероприятия крайне опасные, праздники в честь добытчиков устраивали особенно пышные.

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Особое место на праздничном столе также занимали блюда из курицы: считалось, что того, кто отведает куриного мяса в этот день, весь год ждет удача. Это связано с тем, что на Никодимов день, помимо чествования рыбаков и охотников, занимались уходом за курятниками, а также выбирали птицу на убой.

К святому Никодиму обращаются с молитвами о защите жилища от напастей, вроде пожаров, наводнений и обрушений, а также от воров и дурного глаза.

С последним в этот день необходимо быть особенно осторожным: в народе верили, что на Никодимов день колдуны и ведьмы получают особую силу. Впрочем, если кто-то желает вам зла, достаточно лишь одного взгляда недоброжелателю в глаза, чтобы оказаться под дурным влиянием. Плохой приметой было также потерять пуговицу — это означало, что человек сглазили. Поэтому Никодимов день старались провести исключительно в кругу близких и проверенных жизнью и временем людей.

В ночь на 13 ноября снятся вещие сны, которые сбудутся в течение 9 дней. Если же сновидение повторяющееся и вы его видели прежде, ожидайте его воплощения в жизнь через 7 недель.

У наших предков бытовало множество погодных примет на 13 ноября. Так, если в этот день было слышно пение снегирей, то это предвещало скорый приход зимы. Ясная и солнечная погода — стоит ждать похолодания с сильным ветром в ближайшее три дня. А если воробьи чирикают, то это к потеплению.

Другие праздники 13 ноября 2021

Всемирный день доброты

Международный день слепых

День рождения сосиски

День собирания ключей и монеток

День симфонического металла

День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения

Католический праздник святого Аббона Флерийского

Именины 13 ноября 2021

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День ангела по православному календарю отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анатолий (восточный), Артемий (посвященный Артемиде), Василий (царственный), Всеволод (владеющий всем), Герман (родной), Демьян (покорный), Иван (благодать Божья), Иннокентий (невинный), Кузьма (мир), Леонид (подобный льву), Никодим (побеждающий народ), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Роман (римлянин), Савва (старец), Сергей (высокородный), Степан (венец), Трофим (кормилец), Федор (дар Божий) и Яков (следующий по пятам).

По католическому — Августина (величественная, священная), Агния (непорочность чистота), Ангела (ангел, посланница), Антонин (вступающий в бой), Аркадий (пастух), Валентин (здоровый), Виктор (победитель), Герман (родной), Евгений (благородный), Людовик (славный боец) и Николай (побеждающий народ).

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