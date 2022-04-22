Запрещено ли готовить пасхальную еду в Страстную Пятницу: печь пасочки и куличи, красить яйца и заниматься приготовление пасхального стола

Уже сегодня, 22 апреля 2022, православные и греко-католики всего мира будут почитать Страстную пятницу. Несмотря на то, что в Украине весь 2022 выдался страстным, нам нужно чтить религиозные традиции наших предков и по желанию и вере соблюдать те обряды, которые приняты. Конечно, в той форме, которая подходит каждому.

Предлагаем узнать о традициях и запретах этого дня, а также, можно ли в Страстную пятницу готовить куличи и красить яйца

Суть Страстной Пятницы

В день Страстной Пятницы, которая наступает после Чистого Четверга в преддверие Великой Субботы церковь вспоминает страдания и крестную смерть сына Божьего Иисуса Христа. Особое внимание в этот день уделяют Страстям Христовым в день, когда Спаситель принес себя в жертву за грехи человечества.

Накануне вечером в четверг в храмах проводят утреннюю Великой Пятницы. Напоминаем, что в 2022 году Пасхальные службы приходятся на военное положение потому большинство служб проходит без верующих, а христиан призывают приобщиться к молитвам онлайн. А посетить храм украинцы смогут только по окончании комендантского часа.

Во время утренней Страстной Пятницы в церквях читают 12 Страстных Евангелий, в которых рассказывается о страданиях Иисуса. Считается, что именно эти молитвы читал сам Спаситель, когда молился до кровавого пота в Гефсиманском саду, перед взятием его под стражу и судом Пилата, а также при распятии на Голгофе.

Кроме того, во время службы вспоминают предательство ученика Иисуса Иуды. После прочтении каждого Евангелия производят удар в колокол.

Традиционно во время молитвы в храмах все держат в руках зажженные свечи.

Служба и вынесение Плащаницы в Страстную пятницу

В сам день Страстной пятницы в Церкви не проводят Литургию - вместо нее читают Царские Часы. Около 3 часов дня, именно в то время, которое считают часом смерти Христа и снятия его тела с креста, священники выносят с алтаря Плащаницу и размещают ее в середине храма. Плащаницу оставляют посреди храма до воскресенья - дня, когда Христос воскрес.

Можно ли печь пасочки и куличи сегодня, в Страстную Пятницу pinterest.com

Что можно кушать в этот день

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Страстная пятница считается самым строгим постным днем - в этот день, по традиции, из еды потребляют только хлеб и пьют воду. Притом, есть хлеб с водой разрешается только после выноса Плащаницы в церквях.

Напоминаем, что часто священнослужители говорят о том, что главное в пост “не есть друг друга“, имея ввиду духовное очищение и милосердие.

Чего нельзя делать в Страстную Пятницу

Существует несколько запретов на дела в Страстную Пятницу, которые, по сути, являются народным переосмыслением церковных предписаний.

Так, по традиции, считается, что в Страстную Пятницу запрещено:

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Стирать, шить и резать - ножом или ножницами - даже хлеб в этот день принято ломать руками.

Выполнять любую домашнюю работу.

Принимать любую пищу до вынесения Плащаницы. После вынесения можно вкушать немного хлеба и воды. В народе считают, что если человек сможет себя обуздать и вынести пятницу на воде - то ему не навредит никакая сила целый год.

Смеяться и веселиться.

Пересаживать домашние растения.

Проводить любые работы на земле, втыкать в землю лопаты.

Можно ли печь пасочки и куличи сегодня, в Страстную Пятницу pinterest.com

Что можно и нужно делать в этот день:

Предки считали, что в этот день хорошо:

Отучать ребенка от груди - в народе верили, что если дитя перестанет есть молоко именно в этот день, то вырастет здоровы и сильным.

Святить кольца и другие обереги в храмах.

Можно ли печь пасочки и куличи сегодня, в Страстную Пятницу pinterest.com

Можно ли работать в Страстную пятницу

Какую работу можно делать в Страстную пятницу:

Можно делать работу, не предусматривающую тяжелый физический труд - скажем, работать за компьютером

Заниматься любым интеллектуальным трудом.

Можно ли печь пасочки и куличи сегодня, в Страстную Пятницу pinterest.com

Можно ли убираться в Страстную пятницу

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Считается, что всю работу по дому нужно закончить в Чистый Четверг. В Страстную пятницу нельзя возиться по хозяйству. В идеале - день должен быть всецело посвящен воспоминанию жертвы Иисуса Христа.

Можно ли печь куличи в Страстную Пятницу

Не существует однозначного мнения по поводу того, можно ли печь паски в Страстную пятницу. Церковь на этот счет также не устанавливает отдельных запретов. По традиции, паски пекут в Чистый Четверг или Великую Субботу, однако многие для этого используют и день пятницы.

Так, есть аргументы “за“ выпекание куличей в этот день, а также аргументы “против“. Приводим основные из них.

Те, кто считает, что можно печь куличи в пятницу перед Пасхой, говорят, что:

куличи, испеченные в Чистый Четверг могут начать черстветь до Пасхи, а в Субботу остается слишком мало времени для выпекания и готовки - потому пятница идеальный день, для приготовления пасок;

сдоба, испеченная в этот день дольше остается свежей и хорошо хранится;

паска, испеченная в этот день, обладает целебными свойствами и становится оберегом дома во время и после праздников.

Те, кто выступает “против“ приготовления куличей в Пятницу, говорят о том, что Страстная Пятница - день самого строгого поста, и не стоит использовать ее, чтобы готовить сладкую сдобу.

Напоминаем также, что перед тем, как печь куличи - стоит переодеться во все чистое и прочесть молитву “Отче наш“, а также попросить Божьего благословение на приготовления пасок.

Можно ли печь пасочки и куличи сегодня, в Страстную Пятницу pinterest.com

Можно ли красить яйца в Страстную пятницу

По традиции, яйца к Пасхе красят в Чистый четверг, чтобы успеть заготовить их к празднику. Однако, если вы не успели закончить с декором пасхальных яиц до пятницы - священники отмечают, что можно продолжить работу - и доделать “крашанки“ в Страстную пятницу, главное - успеть до вечерней службы.