На святого Николая дети и взрослые верят в чудеса и получают подарки.

День святителя Николая православная церковь отмечает сегодня, 19 декабря. Это праздник в память о святом Николае Чудотворце. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, один из самых почитаемых в народе святителей прославился как великий угодник Божий, поэтому его еще называют Николаем Угодником. Ivona расскажет вам об интересных традициях этого дня, дошедших до нашего времени.

Николай Чудотворец – житие святого

Святитель Николай родился в конце ІІІ столетия в городе Патаре на южном побережье Малоазийского полуострова в семье богатых и благочестивых родителей. После их смерти Николай раздал все состояние бедным.

Читайте также: Стихи про Святого Николая для детей

С раннего детства Николай полностью посвятил свою жизнь Богу, рано получил сан священника, а во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, преследовавших христиан, подвергался гонениям и даже пыткам.

Вся земная жизнь святого является олицетворением добрых деяний, направленных на других людей, а также множества чудес, которыми известен святой Николай.

Святитель Николай известен как покровитель моряков и путешественников, оберегающий от шторма и кораблекрушений, защитник оклеветанных и невинно осужденных, обездоленных и малоимущих.

День святителя Николая Чудотворца: народные обычаи

В старину ко дню святого Николая приурочивались братчины, именуемые Никольщинами, во время которых в церкви служились молебны, ставилась сообща большая свеча, а затем устраивались народные гуляния и веселья с угощениями и выпивкой.

Традиционно на день Николая Чудотворца готовились кутя, узвар, пшеничное пиво, а детей угощали праздничным печеньем – николайчиками. Было даже понятие "наниколиться", т.е. напиться пьяным в день Святого Николая.

У крестьян в сельском хозяйстве день Святого Николая был сроком для различных сделок, хозяйственных договоров и платежей, а также для возврата всех долгов.

В этот день, возвращаясь из церкви, каждый хозяин окроплял святой водой и благословлял свою семью, жилище, хозяйство, домашнюю скотину.

День святителя Николая Чудотворца: современные традиции праздника

Читайте также: Что подарить ребенку на День Святого Николая: ТОП-10 идей

До нашего времени сохранилась прекрасная традиция на святого Николая дарить подарки. В Европейских странах, а с недавних пор и в Украине дети и взрослые с нетерпением поджидают прихода праздника и, проснувшись утром 19 декабря, ищут у себя под подушкой приятные сюрпризы. Обычно дарят печенье, сладости, орехи, мандарины игрушки и разные подарки.

Накануне праздника дети пишут письма святому Николаю, в которых перечисляют свои хорошие дела и шалости, просят прощения и подарков. А в ночь перед Николаем Чудотворцем у камина развешивают носки или выставляют башмачки. С давних времен пришло убеждение, что святой Николай забрасывает свои подарки именно через камин.

В день Святого Николая во всех городах Украины торжественно открывают Новогодние елки, а также устраиваются благотворительные акции, дарят подарки детям-сиротам и инвалидам.

Благодаря традициям праздника, люди учатся быть добрее и милосерднее к окружающим, а также самостоятельно творить чудеса для детей и близких.

Напомним так же, что у праздника Святого Николая есть свои приметы и поговорки. Подробности можно узнать по ссылке.