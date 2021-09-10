21 вересня в Києві відбудеться День жіночого підприємництва She’s Next — безкоштовний освітній захід для представниць малого українського бізнесу.

В Україні зареєстровано близько 482 тисяч жіночих підприємств у сегменті малого й середнього бізнесу, і щороку їхня кількість зростає. Водночас, згідно з дослідженням*, понад 85% підприємиць зацікавлені в додатковому навчанні й потребують знань для ведення бізнесу під час пандемії.

21 вересня учасниці заходу навчатимуться у топменеджерів та власників бізнесу, серед яких Віра Платонова, Маша Єфросиніна, Ярослава Гресь, Андрій Здесенко, Андрій Федорів та інші.

У програмі — лекції та воркшопи, розбір дійсних бізнесів під менторством експертів та публічна дискусія про жіноче лідерство та стереотипи щодо нього.

Також десять учасниць зможуть представити свій бізнес перед експертами у форматі elevator pitch. Це формат презентації, коли підприємець має продати свій бізнес потенційному інвестору за дуже короткий час. Переможниця отримає 250 000 гривень на розвиток бізнесу і можливість навчатися в Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS). А три фіналістки проєкту також здобудуть можливість навчатися в KMBS за модульною програмою з управління бізнесом.

Щоб потрапити на День жіночого підприємництва, потрібно опублікувати в Instagram сторіс із презентацією свого бізнесу, скориставшись спеціальною маскою, та заповнити заявку. З-поміж усіх учасниць команда проєкту обере 150 фіналісток, які отримають квитки на День жіночого підприємництва. Інстаграм-маска проєкту імітує дверцята ліфту, щоб учасниці спробували свої сили в elevator pitch.

* Дослідження ведення бізнесу серед жінок-підприємиць, CBR для Visa, 2020 рік

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