Что посмотреть в кино: премьеры недели 14-20 декабря 2023 года
В четверг, 14 декабря 2023 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет шесть кинолент. В этом списке есть триллер, фэнтези, драмы, мелодрамы, комедии и исторический экшн.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 14-20 декабря
Анатомия падения
Год выпуска - 2023
Жанры: триллер, драма, криминал
Страна: Франция
Режиссер: Жюстин Трие
Премьера в Украине: 14 декабря
Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?
Вонка
Год выпуска - 2023
Жанры: комедия, приключения, мюзикл, фэнтези
Страна: США
Режиссер: Пол Кинг
Премьера в Украине: 14 декабря
Фильм расскажет о молодом Вилли Вонке и том, как он познакомился с Умпа-Лумпами.
Плохие гномы. Рождественский разгром
Год выпуска - 2023
Жанр: комедия
Страны: Финляндия, Норвегия
Режиссер: Магнус Мартенс
Премьера в Украине: 14 декабря
Наконец-то семья собралась на праздники в сказочную заснеженную Норвегию, чтобы провести лучшие дни года в уютном домике. Отец решил украсить все вокруг праздничной иллюминацией, девочки готовят музыку для зажигательных танцев, а малыш решил исследовать заброшенный амбар. Неожиданно выяснилось, что там живут амбарные гномы – милые создания, но у них есть перечень строгих правил: никакого яркого света, никаких громких звуков и никаких перестановок. Но эта семья приехала праздновать! И не собирается верить в местные выдумки о злых гномах. Они их ужасно разозлили!
Три мушкетёра: Миледи
Год выпуска - 2023
Жанры: приключения, исторический, экшн
Страны: Франция, Германия, Испания
Режиссер: Мартен Бурбулон
Премьера в Украине: 14 декабря
Адаптация одноименного романа Александра Дюма. От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели... в королевстве, разделенном религиозными войнами и которому угрожает вторжение Англии, мушкетеры скрестят свои шпаги и решат судьбу Франции.
Идеальная иллюзия
Год выпуска - 2022
Жанры: драма, мелодрама
Страна: Италия
Режиссер: Паппи Корсикато
Премьера в Украине: 14 декабря
Главный герой всегда мечтал рисовать, однако добиться успеха в этом направлении без связей и финансовой помощи довольно сложно. Тем более это стало невозможно, когда у мужчины появилась семья. По этой причине Тони устраивается работать в спа-салон, в котором многие сотрудники и начальство отмечают его старательность и трудолюбие, но из-за неприятного инцидента его вскоре оттуда увольняют. Герою не хочется признаваться своим близким в провале. В это же время он встречает привлекательную Кьяру. Она довольно богата и обещает герою помочь устроиться работать в художественную галерею. Благодаря этому перед Тони открываются совершенно новые перспективы, но в то же время он вскоре понимает, что Кьяра небескорыстно предлагает ему свою помощь.
Выживут только любовники
Год выпуска - 2013
Жанры: драма, романтика
Страны: Великобритания, Франция, Греция, Германия
Режиссер: Джим Джармуш
Премьера в Украине: 14 декабря
Главные персонажи фильма "Выживут только любовники" древние вампиры Адам и Ева, которые видели всю историю человечества и живут тысячи лет среди людей. Адам стал рокером, но уже постарел и живет затворником в тишине и депрессии. А Ева все еще ходит на тусовки и развлекается как хочет среди звезд. Однажды она решает поехать к старому любовнику Адаму, чтобы вытащить его из спокойствия и дать возможность зажечь искру. Но вскоре появляется сестра Евы по имени Ава, которая решает навести шорох и вмешаться в их отношения. Начнется противостояние в котором тяжело предсказать выживут ли любовники...