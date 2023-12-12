Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

В четверг, 14 декабря 2023 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет шесть кинолент. В этом списке есть триллер, фэнтези, драмы, мелодрамы, комедии и исторический экшн.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 14-20 декабря

Анатомия падения

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, драма, криминал

Страна: Франция

Режиссер: Жюстин Трие

Премьера в Украине: 14 декабря

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

Вонка

Год выпуска - 2023

Жанры: комедия, приключения, мюзикл, фэнтези

Страна: США

Режиссер: Пол Кинг

Премьера в Украине: 14 декабря

Фильм расскажет о молодом Вилли Вонке и том, как он познакомился с Умпа-Лумпами.

Плохие гномы. Рождественский разгром

Год выпуска - 2023

Жанр: комедия

Страны: Финляндия, Норвегия

Режиссер: Магнус Мартенс

Премьера в Украине: 14 декабря

Наконец-то семья собралась на праздники в сказочную заснеженную Норвегию, чтобы провести лучшие дни года в уютном домике. Отец решил украсить все вокруг праздничной иллюминацией, девочки готовят музыку для зажигательных танцев, а малыш решил исследовать заброшенный амбар. Неожиданно выяснилось, что там живут амбарные гномы – милые создания, но у них есть перечень строгих правил: никакого яркого света, никаких громких звуков и никаких перестановок. Но эта семья приехала праздновать! И не собирается верить в местные выдумки о злых гномах. Они их ужасно разозлили!

Три мушкетёра: Миледи

Год выпуска - 2023

Жанры: приключения, исторический, экшн

Страны: Франция, Германия, Испания

Режиссер: Мартен Бурбулон

Премьера в Украине: 14 декабря

Адаптация одноименного романа Александра Дюма. От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели... в королевстве, разделенном религиозными войнами и которому угрожает вторжение Англии, мушкетеры скрестят свои шпаги и решат судьбу Франции.

Идеальная иллюзия

Год выпуска - 2022

Жанры: драма, мелодрама

Страна: Италия

Режиссер: Паппи Корсикато

Премьера в Украине: 14 декабря

Главный герой всегда мечтал рисовать, однако добиться успеха в этом направлении без связей и финансовой помощи довольно сложно. Тем более это стало невозможно, когда у мужчины появилась семья. По этой причине Тони устраивается работать в спа-салон, в котором многие сотрудники и начальство отмечают его старательность и трудолюбие, но из-за неприятного инцидента его вскоре оттуда увольняют. Герою не хочется признаваться своим близким в провале. В это же время он встречает привлекательную Кьяру. Она довольно богата и обещает герою помочь устроиться работать в художественную галерею. Благодаря этому перед Тони открываются совершенно новые перспективы, но в то же время он вскоре понимает, что Кьяра небескорыстно предлагает ему свою помощь.

Выживут только любовники

Год выпуска - 2013

Жанры: драма, романтика

Страны: Великобритания, Франция, Греция, Германия

Режиссер: Джим Джармуш

Премьера в Украине: 14 декабря

Главные персонажи фильма "Выживут только любовники" древние вампиры Адам и Ева, которые видели всю историю человечества и живут тысячи лет среди людей. Адам стал рокером, но уже постарел и живет затворником в тишине и депрессии. А Ева все еще ходит на тусовки и развлекается как хочет среди звезд. Однажды она решает поехать к старому любовнику Адаму, чтобы вытащить его из спокойствия и дать возможность зажечь искру. Но вскоре появляется сестра Евы по имени Ава, которая решает навести шорох и вмешаться в их отношения. Начнется противостояние в котором тяжело предсказать выживут ли любовники...