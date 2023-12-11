Что чаще всего искали украинцы в Google: самые популярные запросы 2023 года
Создатели одного из самых популярных интернет-поисковиков Google обнародовали итоги 2023 года. Компания подсчитала, что чаще всего гуглили украинцы за последние 12 месяцев.
Читай также: 11-летний сын Ксении Мишиной перекрасился в блондина: реакция актрисыРейтинг самых популярных запросов граждан Украины был разделен на шесть категорий. Так, ТОП-10 персон, интерес к которым рос больше всего, возглавил Рустем Умеров, занимающий с сентября должность министра обороны Украины.
Определяющим моментом 2023 года по количеству интернет-запросов украинцев стал поиск карты воздушных тревог. А в категории «Покупки» на первом месте оказался калий йодид из-за угрозы подрыва ЗАЭС.
В категории «Ушли навсегда» лидером стал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, который погиб в авиакатастрофе.
Самым популярным фильмов по поискам в Google стал «Оппенгеймер», а в списке «Что такое» на первом месте запрос о гепатите А.
Что гуглили украинцы в 2023 году
Определяющие моменты года
- Карта воздушных тревог
- График отключения света
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep state
- Израиль
- Соледар
- Каховская ГЭС
- Евровидение 2023
Персона, интерес к которой рос больше всего
- Рустем Умеров
- Спартак Суббота
- Алексей Арестович
- Александр Усик
- Владимир Путин
- Михаил Мудрик
- Кирилл Буданов
- Дмитрий Линартович
- Ирина Фарион
- Гарик Бирча
Ушли навсегда
- Евгений Пригожин
- Нина Матвиенко
- Денис Монастырский
- Владлен Татарский
- Валентин Юдашкин
- Мэттью Перри
- Тото Кутуньо
- Сергей Сивохо
- Вахтанг Кикабидзе
- Тина Тернер
Что такое
- Гепатит А
- ХАМАС
- РЭБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Ипсо
- Кассетные боеприпасы
Покупка года
- Калий йодид
- Генератор
- Укрзалізниця билеты онлайн
- IPhone 15
- Павербанк
- Нимесил
- Аэрогриль
- Старлинк
- 20 гривен к годовщине войны
- Лампа на аккумуляторе
Фильм
- Оппенгеймер
- Аватар 2
- Мавка
- Форсаж 10
- Джон Уик 4
- Барби
- Пять ночей у Фредди
- Люксембург Люксембург
- Чебурашка
- Стражи галактики 3
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