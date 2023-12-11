Компания Google подвела итоги последних 12 месяцев

Что чаще всего искали украинцы в Google: самые популярные запросы 2023 года pixabay.com

Создатели одного из самых популярных интернет-поисковиков Google обнародовали итоги 2023 года. Компания подсчитала, что чаще всего гуглили украинцы за последние 12 месяцев.

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Рейтинг самых популярных запросов граждан Украины был разделен на шесть категорий. Так, ТОП-10 персон, интерес к которым рос больше всего, возглавил Рустем Умеров, занимающий с сентября должность министра обороны Украины.

Определяющим моментом 2023 года по количеству интернет-запросов украинцев стал поиск карты воздушных тревог. А в категории «Покупки» на первом месте оказался калий йодид из-за угрозы подрыва ЗАЭС.

В категории «Ушли навсегда» лидером стал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, который погиб в авиакатастрофе.

Самым популярным фильмов по поискам в Google стал «Оппенгеймер», а в списке «Что такое» на первом месте запрос о гепатите А.

Что гуглили украинцы в 2023 году

Определяющие моменты года

Карта воздушных тревог График отключения света Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep state Израиль Соледар Каховская ГЭС Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего

Рустем Умеров Спартак Суббота Алексей Арестович Александр Усик Владимир Путин Михаил Мудрик Кирилл Буданов Дмитрий Линартович Ирина Фарион Гарик Бирча

Ушли навсегда

Евгений Пригожин Нина Матвиенко Денис Монастырский Владлен Татарский Валентин Юдашкин Мэттью Перри Тото Кутуньо Сергей Сивохо Вахтанг Кикабидзе Тина Тернер

Что такое

Гепатит А ХАМАС РЭБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Ипсо Кассетные боеприпасы

Покупка года

Калий йодид Генератор Укрзалізниця билеты онлайн IPhone 15 Павербанк Нимесил Аэрогриль Старлинк 20 гривен к годовщине войны Лампа на аккумуляторе

Фильм

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