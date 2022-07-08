KURENI ДОБРА – українська культура та благодійні організації на підтримку ЗСУ

На зелених пагорбах Дніпра у Києві з 15 по 17 липня відбудеться подія, на яку всі так довго чекали. Один з найяскравіших майданчиків столиці Kureni знов прийматиме гостей. Впродовж трьох днів тут відбуватиметься синергія музики, гумору і української культури заради життя та благодійності під назвою KURENI ДОБРА.

Головною метою заходу є збір коштів на допомогу бійцям, що захищають наші землі від окупанта у 110 і 112 бригадах та 128 окремому батальйоні. Військовослужбовці потребують: електромотоцикл, дрон, 4 прилади нічного бачення, зарядну станцію та 2 тепловізори.

Відвідання KURENI ДОБРА – це чудова можливість провести час у приємній компанії однодумців, підтримати український бізнес, відпочити від реалій сьогодення та стати частиною доброї справи на користь ЗСУ.

Line Up артистів, які переносять своєю творчістю у світ медитативного спокою

Дійство відбуватиметься під якісний саунд від українських музикантів. CEPASA зіграє неспішний хаус, гурт Disappeared Completely порадує інді та тріп-хопом, #KYIVMISTAh вразить сумішшю реггі, фанку, діско і хаус-басу. VOTUMA зачарує мелодійним atmospheric-хаусом, а справжні сети на вінілах зіграють Hector Cooper та Sasha Dog, розігріє добрим саундом THE:ID. І подарунок від організаторів – резидент Kiss FM і MADE IN HEAVEN Artem Neba, космічний сет від резидента CHI – легендарного RUNOV та інші.

Стати власником сучасного мистецтва в історичний момент

На поціновувачів прекрасного чекатиме виставка творів митців. Серед них монументальний художник із Одеси Євген Котенко, відомий фотограф Дмитро Ніконоров та Ганна Оборська, яка займається фотографією, керамікою та живописом. Дані митці давно займають активну позицію у допомозі Україні, продають свої роботи

на благодійному аукціоні Art Front Fundasion of Noth Amerika в штаті Мічиган та у варшавському музеї Праги. Також відкривають проект Sunseed Art, співзасновницею якого є художниця-графік, кураторка та лекторка мистецтв Олеся Драшкаба. Будуть присутні роботи Ярослава Войцеховського, монументального художника із Одеси, який бере активну участь у продажу робіт на міжнародній платформі NFT. Всі кошти, отримані за свої роботи, митці направляють на благодійність на підтримку України.



В рамках заходу пройде благодійний ярмарок вінілових платівок, на якому будуть зібрані найцінніші екземпляри від колекціонерів і столичних музичних магазинів: вінтаж, лімітовані випуски, релізи 2022 року та популярні альбоми відомих виконавців. Організатори ярмарку, Євген Кібець (агенція HMG) та Григорій Іванців (GRAM Record Store), вже не вперше беруть участь у благодійності, раніше вони допомогли БФ «Повернись живим», лейблу Aby Sho Music, притулку для тварин «Cats on Mars», передавши суму біля 100 000 грн.



Розважальний контент від улюблених коміків країни

Приємним бонусом заходу 16-17 липня стануть виступи українських артистів Stand Up за підтримки Kyiv Standup Cult та інших клубів. Частувати годинною порцією вишуканого авторського гумору будуть багатьом відомі коміки.

16 липня: Діма Поліщук – комік, імпровізатор, співзасновник київського стендап-клубу Kyiv Standup Cult; Олександр Куций – резидент «Клубу Комедії»; Діма Білоус – київський комік, подкастер, резидент «Підпільного Стендапу».

17 липня: Лана Чубаха – комікеса клубу «Підпільний стендап», блогерка TikTok; Богдан Письменко – резидент «Клубу комедії», півфіналіст «Ліги сміху»; Сергій Чирков – резидент «Підпільного Стендапу», співведучий «Телебачення Торонто».

Приємні покупки і відпочинок на підтримку ЗСУ

На локації проходитиме маркет українських виробників з широким асортиментом продукції на будь-який смак: від створених власноруч прикрас до дизайнерського одягу і шкіряної галантереї. Також буде можливість зробити фотосесію в українському вбранні 19-20 століття. Прибуток від продажів піде на загальний збір.

«Ми об’єднуємо у нашому просторі музикантів, митців, Stand Up, ярмарок вінілу та маркет українських виробників. Таким чином, Kureni максимально охоплюють та допомагають розкрити потенціал креативної індустрії та об’єднати людей важливою метою саме зараз», – прокоментували захід організатори KURENI ДОБРА.

На території діятиме фудкорт зі смачними стравами, які задовільнять гурманів, та напоями від Ladushky.Coffee з авторськими лимонадами, десертами та холодною кавою. Для охочих відпочити не тільки душею, а й тілом, діятиме спеціальний спортивний майданчик. Планується добра, затишна атмосфера для незабутнього проведення часу з дітьми, друзями і, навіть, домашніми улюбленцями.

Відвідати подію можна, зробивши на вході благодійний внесок у розмірі 200 або 400 грн. Дітям у супроводі дорослих вхід вільний. Прибуток від заходу піде на закупівлю інноваційних технологій на користь ЗСУ. Підтримати військових, відпочивши у чудовому місці Києва, легко – достатньо відвідати KURENI ДОБРА!

Для безпеки гостей є укриття на обмежену кількість людей.

Дата і час події:

15 липня з 16:00 до 21:30

16 та 17 липня з 14:00 до 21:30

Адреса: м. Київ, Паркова дорога, 4

10 хвилин від метро Арсенальна, Захід у Facebook.