31 января состоялась премьера нового развлекательно-познавательного проекта на телеканале «Дом». Миссия шоу — показать новости об Украине, которые не пугают, а вдохновляют.

Уникальность проекта состоит в том, что он презентует современную Украину как общий дом прогрессивного общества. Изобретатели, стартаперы, носители аутентичных традиций, победители мировых конкурсов — мы талантливый народ, которому есть что рассказать миру.

Программа доступна для слабослышащих людей — выпуски сопровождаются сурдопереводом.

Телеканал «Дом» запустил новое развлекательное шоу «День Дома» пресс-служба

Ведущие первого выпуска Илья Ярема, Паша Ли и Инна Приходько рассказывают зрителям об украинцах, которые собственным примером вдохновляют идти вперед и менять свою жизнь.

«Этот проект будет об украинцах: об их уникальных историях, интересах в жизни, об их успехе. Нам важно рассказать о тех людях, которых еще не знают, и которые сделали много интересного и важного, — того, что мотивирует остальных», — рассказала о программе ведущая Янина Андреева.

Первым гостем студии «День Дома» стал певец Nikita Lomakin, который презентовал свою последнюю песню «Не лягай спати» и поделился тем, как переживает разлуку с домом: уже прошло 7 лет, как он не может попасть домой в Крым.

О новой песне исполнителя Nikita Lomakin, интересных кулинарных лайфхаках шеф-повара Екатерины Андреевой (основательницы сервиса Dip me! и автора книги «Сделаем это по-быстрому!») и советах астролога о том, как встретить Китайский Новый год, смотрите в первом выпуске программы «День Дома».

«День Дома» ведут две тройки ведущих — Тамила Чехович, Маша Виноградова, Илья Ярема, Паша Ли, Инна Приходько и Янина Андреева.

Смотрите следующие выпуски шоу «День Дома» в эфире телеканала «Дом», а также на сайте или в плеере на YouTube.

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