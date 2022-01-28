28 января 2022: 9 посохов, тройка посохов, колесо фортуны

Сегодня вы будете защищаться от каких-то изменений и перспектив. Любое незапланированное событие, которое постучится в вашу дверь - будет встречено с агрессией и противостоянием.

Совет: не ждите изменений и счастливых случаев. Вы сами творите свою судьбу, и только от вас зависит качество жизни и каждого конкретного дня.

29 января 2022: Солнце, император, 6 мечей

День будет радостным и плодотворным. Не отказывайтесь от встреч и путешествий – они принесут вам интересный опыт и откроют новые двери. Если вас ожидает встреча с мужчиной – она пройдет особенно хорошо.

Совет: не бойтесь двигаться вперед, оставляя прошлое позади. Это верный шаг к успеху.

pixabay.com

30 января 2022: Паж мечей, паж жезлов, смерть

Обратите внимание на ситуацию в которой вы находитесь, оцените ее разумом и расставьте все точки над i. Старайтесь не подходить к её решению с точки зрения желаний и страстей. Тучи скоро рассеяться, но вам нужно приложить к этому некоторые усилия.

Совет: будьте внимательны и сторонитесь людей с пламенными речами, они могут принести вам разочарований.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: