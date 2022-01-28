Таропрогноз на 28 – 30 января 2022: как пройдет конец недели
28 января 2022: 9 посохов, тройка посохов, колесо фортуны
Сегодня вы будете защищаться от каких-то изменений и перспектив. Любое незапланированное событие, которое постучится в вашу дверь - будет встречено с агрессией и противостоянием.
Совет: не ждите изменений и счастливых случаев. Вы сами творите свою судьбу, и только от вас зависит качество жизни и каждого конкретного дня.
29 января 2022: Солнце, император, 6 мечей
День будет радостным и плодотворным. Не отказывайтесь от встреч и путешествий – они принесут вам интересный опыт и откроют новые двери. Если вас ожидает встреча с мужчиной – она пройдет особенно хорошо.
Совет: не бойтесь двигаться вперед, оставляя прошлое позади. Это верный шаг к успеху.
30 января 2022: Паж мечей, паж жезлов, смерть
Обратите внимание на ситуацию в которой вы находитесь, оцените ее разумом и расставьте все точки над i. Старайтесь не подходить к её решению с точки зрения желаний и страстей. Тучи скоро рассеяться, но вам нужно приложить к этому некоторые усилия.
Совет: будьте внимательны и сторонитесь людей с пламенными речами, они могут принести вам разочарований.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: