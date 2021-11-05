Начало ноября выдается не легким, но у каждого из нас есть способы пройти этот период с минимальными уронами. Что об этом говорят карты таро, расскажет наше тароллог Мора Морте

5 ноября – туз пентаклей, 5 чаш, императрица

Сегодня вы получите подарок, который поможет вам выйти из эмоционального кризиса и заметить, что жизнь не остановилась, а продолжает свое движение. Подарок может быть как материальным, так и каким-то откровением. Стоит вам только понять, что мир намного больше вашей грусти, как вы приобретете новые качества, мудрость и понимание своего предназначения.

6 ноября – повешенный, дурак, 2 мечей

Вы находитесь в затрудненном положении, это можно сравнить с выбором между тем, чтобы остаться в прошлом и замереть и пойти в неизведанное новое. Если вы переполнены страхом и неуверенностью, важно привести себя в равновесие, вам помогут медитации, йога и движение. Помните, что при внутреннем балансе, внешние невзгоды не будут затрагивать вашу душу. Отношения в этот день порадуют вас теплотой и радостью. Счастье не за горами. Не забывайте это!

Таро прогноз на 6 ноября 2021 года pinterest.com

7 ноября – дьявол, 6 мечей, 4 чаш

Вам станут понятны многие аспекты вашей жизни, вы поймете, почему подавленность, грусть и пагубные пристрастия довлеют над вами, почему вы никак не можете сделать тот самый выбор. Вы поймете, что ловушки все внутри головы, и только в ваших силах выйти из них, пересечь реку, которая отделяет от нового видения. Толчком к этому пониманию может стать скованность в действиях, которую вы можете посчитать реальной скованностью. Но все совершенно иначе. Не идите на поводу у своих страстей, ведь именно они вас и загоняют в этот порочный круг.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: